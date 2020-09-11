Bakan Koca ve DSÖ uyardı! Bu tehlikeye dikkat!

Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde son bir ayda koronavirüse yakalanan 100 kişiden 40.1’inin, zatürre gelişen hastaların ise yüzde 11’inin 20-40 yaş aralığındaki gençler olduğunu vurgulamıştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de 'Veriler 60 yaş üzeri hastaların daha riskli olduğuna işaret etse de ölenler arasında genç ve çocuklar da var' uyarısında bulundu.

70 YAŞ ÜSTÜNDE HASTALIĞIN AĞIRLIĞI, ZATÜRRE VE YAŞAM KAYIPLARI ARTIYOR

Koronavirüs (Covid-19) her yaştan insanı hasta edebiliyor ancak hastalığın ağır enfeksiyona dönüşme ve hastaneye yatma oranları yaş gruplarında farklı olabiliyor.

Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Oya İtil ve Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Özkan, yaptıkları açıklamada, "70 yaşından sonra hastalığın ağırlığı, zatürre ve yaşam kayıpları artmaktadır. 50 yaşın altındaki kişilerin yüzde 5’i hastaneye yatmaktadır. Oysa 70 yaş üstü kişilerin yüzde 70-79’u, 40 yaş altındakilerin yüzde 5’i yoğun bakım gerektirirken, bu oran 70 yaş üstünde yüzde 43’e çıkmaktadır. Salgından en kötü etkilenen Çin ve İtalya’da bu oranlar 80 yaş üstünde yüzde 70’lerdedir. ABD’de ise 55 yaş altı, olguların yarısını oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de 'Veriler 60 yaş üzeri hastaların daha riskli olduğuna işaret etse de ölenler arasında genç ve çocuklar da var' diye uyarmaktadır.

İtalya'daki vakalarda 40'lı yaşlarındaki insanlar arasında ölüm oranı yüzde 0.4 iken, 80'li yaşlarında olanlar arasında bu oran yüzde 19.7'ye kadar çıkmaktadır. ABD'de ise şu ana kadar 40'lı yaşlarındakiler arasında ölüm oranının yüzde 0.7 civarında olduğu tahmin ediliyor" açıklamasında bulundu.

DİKKAT! HAYATİ ORGANLARIN YETMEZLİĞİNE NEDEN OLABİLİR

Ülkemizde test sayısı arttıkça ve yaygınlaştıkça, 20-40 yaş arası gençlerde görece bir artış yaşandığını aktaran Prof. Dr. İtil ve Prof. Dr. Özkan, şu uyarılarda bulundu: "Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüse yakalanan 100 kişiden 40.1’inin 20-40 yaş aralığında olduğu, zatürre gelişen olguların da yüzde 11’inin yine bu yaş grubundan olduğu açıklanmıştır.

Zatürre, akciğerlerin iltihaplanmasıdır. Özellikle yaşlılarda ve önceden akciğer hastalığı olanlarda ölümcül olabilir. Covid-19’a neden olan virüs gerek kendisi akciğerlere yayılarak ve gerekse vücudun savunma mekanizmalarını baskılayarak diğer mikroorganizmaların hızla çoğalarak akciğerlere yayılmasına neden olur.

Virüs solunum yoluyla alındıktan sonra hızla akciğerlere iner ve hava keseciklerinin içi sıvı ve iltihapla dolar. Bu durumdaki kişi yeterli oksijen alamadığı için nefesinin yetmediğini ifade eder. Bu oksijen yetersizliği devamlı hale gelirse oksijene şiddetle ihtiyaç duyan böbrek, kalp ve diğer hayati organların yetmezliğine neden olur"

ZATÜRRE AŞISI COVID-19 ZATÜRRESİNDEN KORUR MU?

Prof. Dr. Metin Özkan, "Zatürre aşısı sadece pnömokoklar dediğimiz mikropların neden olduğu zatürreden korur. Ancak Covid-19 nedeniyle vücudun koruyucu sistemleri baskılanacağı için bu mikroplar kontrolsüz bir şekilde çoğalarak zatürreye neden olabilir. Bu nedenle risk grubundaki kişilerin bu aşıyı yaptırmaları önemlidir" uyarısında bulundu.

"OKULA VE İŞE GİDİP GELEN GRUP EVDE BİLE MESAFEYE DİKKAT ETMELİ"

Özellikle yaz aylarında 20-40 yaş grubunda hareketliliğin artışı, asker uğurlamaları, düğünler gibi kalabalık ortamlarda bulunmanın riski artırdığını ifade eden Prof. Dr. Oya İtil, "Eğer virüs yükü fazlaysa bu yaş grubu da hastalığı ağır geçirebilir. Özellikle sigara ve kronik hastalık riski artırabilir. 20 yaş üstü gençler hastalığı hafif geçirebilirler ya da belirti göstermeyebilirler. Ancak aile içinde bulaşa neden olabilirler. Okula ve işe gidip gelen bu grup özellikle evde bile mesafeye dikkat etmeli, işyeri veya okulda gerekli önlemler alınmalı, temizlik ve maske takmaya özen gösterilmelidir" diye konuştu.

"BU DURUM DAHA RİSKLİ"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatime Yavuz ise "Görüldüğü gibi hastalığa yakalananların yüzde 40'ı 20-40 yaş aralığında olmasına rağmen zatürelerin yüzde 11’i bu grupta, yani çoğu ayakta geçiriyor ve bu durum daha riskli çünkü bulaştırma olasılığını artırıyor. Özellikle evlerdeki 65 yaş üstü büyüklerini riske atıyorlar. Normalleşme sürecini fazla normal geçirmeleri en büyük etken, özellikle maske, mesafe kuralına riayet etmeyen bu gruptaki gençlerin virüs taşıyıcı konumunda olmaları nedeniyle önlemlere çok daha fazla riayet etmeleri gerekmektedir" dedi.

ZATÜRRE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtilerin şiddeti değişmekle birlikte tipik belirtiler şöyle:

* Öksürük

* Nefes darlığı

* Ateş

* Derin nefes almada güçlük

* Göğüs ağrısı

* Bulantı

* Kusma

* Nefes alma güçlüğü varsa zatürre ağır demektir.

İşte risk altındaki kişiler:

* Kanser

* Diyabet

* Hipertansiyon

* Ciddi kalp hastalığı

* Böbrek ve karaciğer hastalığı

Bunlara ek olarak ve 65 yaşın üstünde olan kişiler, astım, KOAH, bronşektazi ve akciğer büzüşmesi (interstisyel akciğer hastalığı) olanlar da risk grubunda yer alıyor.