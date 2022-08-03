33 yıl sonra CEO'luğu bıraktı

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İş zekası ve yazılım firması MicroStrategy firmanın Kurucusu Michael Saylor'ın 1989 yılından bu yana yürüttüğü CEO'luk görevinden ayrıldığını açıkladı. Firmadan yapılan açıklaya göre Saylor MicroStrategy Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilirken, Phong Le yeni CEO oldu. Böylece firmada ilk kez CEO ve yönetim kurulu başkanı şeklinde iki ayrı rol belirlenmiş oldu.

MicroStrategy açıklamasında firmanın Saylor'un liderliğinde alanında küresel bir lider konumuna geldiği ifade edilerek "Firma bunun yanında web, mobil ve bulut alanlarında da bir teknoloji öncüsü konumuna geldi. Son dönemde MicroStrategy devrimsel nitelikte bir finansal teknoloji olan Bitcoin'i bilançosuna ekleyen halka açık ilk şirket oldu. Saylar yönetim kurulu başkanı olarak uzun vadeli stratejilere ve inovasyona odaklanacak. Ayrıca Yatırım Komitesi Başkanı olarak şirketin Bitcoin alım stratejisini belirlemeye devam edecek" bilgileri paylaşıldı.

AYNI ANDA İKİ HEDEFE ODAKLANILACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saylor "Yönetim kurulu başkanı ve CEO rollerini ayırmak bize, hem Bitcoin alıp-tutma hem de kurumsal analitik yazılım alanında büyüme hedeflerimizi aynı anda kovalama imkanı tanıyacak. Ben yönetim kurulu başkanı olarak daha çok Bitcoin alım stratejilerine odaklanacağım. Phong ise genel kurumsal faaliyeti yürütecek" ifadelerini kullandı.

2015 yılında MicroStrategy'ye katılan Phong Le, CFO ve COO dahil şirkette üst düzey görevlerde bulundu.

Son olarak 2022 yılı 2. çeyrek mali sonuçlarını açıklayan MicroStrategy söz konusu çeyrekte 1 milyar 62 milyon dolar zarar etti. Bu zararın 917.8 milyon doları şirketin elindeki Bitcoin'lerde yaşanan değer kaybından geldi.

2. çeyrek başında yani 1 Nisan'da Bitcoin 44.750 dolardan işlem görüyordu. Haziran sonunda ise 20.000 dolara kadar geriledi. Yani 3 aylık kayıp yüzde 55.3 oldu.

129.699 ADET BITCOIN'İ VAR

2020 yazından bu yana Bitcoin alımı yapan MicroStrategy'nin elinde 30 Haziran 2022 itibarıyla 129.699 Bitcoin bulunuyor. Şirket Bitcoin yatırımlarından bugüne kadar toplamda 1 milyar 989 milyon dolar zarar etti.

Bugün itibarıyla MicroStrategy'nin elindeki Bitcoin'lerin toplam değeri yaklaşık 3 milyar dolar ediyor. Bitcoin hazirandaki 17.700 dolarlık seviyesinden bugün itibarıyla yüzde 23 yükselmiş olsa da yıl genelinde yüzde 51 değer kaybetti. MicroStrategy hisseleri de 2022 genelinde şu ana kadar yüzde 50.1 düştü.

Mali sonuçlar ve Saylor'ın görevi bıraktığının açıklanmasının ardından MicroStrategy hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 1.6 değer kaybetti. Firmanın piyasa değeri 3.03 milyar dolar oldu. Michael Saylor şirketinin bilançosuna Bitcoin eklemenin yanında sık sık yaptığı fiyat tahminleriyle de gündeme geliyor.

6 MİLYON DOLAR TAHMİNİ

Saylor geçen aralık ayında Bitcoin 50.000 dolar civarında seyrederken ilgi çekici bir tahminde bulunmuştu.

Bitcoin'in bir noktada 6 milyon dolarlık değer ulaşmasını beklediğini belirten Saylor bu tahmininin ne zaman gerçekleşmesini beklediğini söylemedi. Söz konusu röportajda kişisel olarak 17.732 Bitcoin'i olduğu bilgisini paylaştı.