O da 2 trilyon barajını aştı!

Apple’dan sonra bir teknoloji devi daha 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmayı başardı. ABD borsalarında işlem gören Microsoft’un hisse fiyatı dün (22 Haziran Salı) yüzde 1.1 yükselişle 265 doları geçerken, şirketin piyasa değeri de tarihinde ilk kez 2 trilyon dolar barajını aştı.
Özellike Covid-19 döneminde hızlı yükselen teknoloji devleri arasında yer alan Microsoft’un pandeminin küresel hale geldiği Mart 2020’de 1.1 trilyon dolar seviyesindeydi.
Böylece Microsoft’un sözkonusu dönemde piyasa değerinde yüzde 79’luk bir artış yaşandı. Bugünlerde Windows’un yeni sürümü Windows 11’i duyurmaya hazırlanan Microsoft, 1 trilyon dolar barajını Haziran 2019’da geçmişti.
Ağustos 2018’de 1 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan ilk şirket olan Apple, Ağustos 2020’de de 2 trilyon dolarlık piyasa değerini geçen ilk ABD'li şirket olmuştu.
Covid-19 pandemisinin damga vurduğu Mart 2020’en bu yana geçen süreç, sadece Microsoft’un değil, kısaca GAFAM olarak da tabir edilen (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) ABD’li teknoloji devlerinin tümüne yaradı.
Hatta bu dönemde yüzde olarak en az artışın, Microsoft’un piyasa değerinde yaşandığını söyleyebiliriz. 17 Mart 2020 ile 22 Haziran 2021 arasında Amazon’un piyasa değeri yüzde 96, Apple’ın yüzde 102, Google’ın (Alphabet) yüzde 121 ve Facebook’un ise yüzde 126 yükseldi.
|Piyasa Değeri (milyar $)
|17 Mart 2020
|22 Haziran 2021
|Değişim
|Apple
|1106
|2236
|102%
|Microsoft
|1115
|2000
|79%
|Amazon
|900
|1768
|96%
|770
|1702
|121%
|426
|961
|126%
|Toplam
|4317
|8667
|101%
Böylece Mart 2020’de 4.3 trilyon dolar olan GAFAM’ın toplam piyasa değeri bugüne gelindiğinde tam ikiye katlanarak 8.6 trilyon doları geçmiş oldu.
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