O da 2 trilyon barajını aştı!

Microsoft'un piyasa değeri 2 trilyon doları da geçti! - Haberler

Apple’dan sonra bir teknoloji devi daha 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmayı başardı. ABD borsalarında işlem gören Microsoft’un hisse fiyatı dün (22 Haziran Salı) yüzde 1.1 yükselişle 265 doları geçerken, şirketin piyasa değeri de tarihinde ilk kez 2 trilyon dolar barajını aştı.

Özellike Covid-19 döneminde hızlı yükselen teknoloji devleri arasında yer alan Microsoft’un pandeminin küresel hale geldiği Mart 2020’de 1.1 trilyon dolar seviyesindeydi.

REKOR, WINDOWS 11 ÖNCESİ GELDİ

Böylece Microsoft’un sözkonusu dönemde piyasa değerinde yüzde 79’luk bir artış yaşandı. Bugünlerde Windows’un yeni sürümü Windows 11’i duyurmaya hazırlanan Microsoft, 1 trilyon dolar barajını Haziran 2019’da geçmişti.

Ağustos 2018’de 1 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan ilk şirket olan Apple, Ağustos 2020’de de 2 trilyon dolarlık piyasa değerini geçen ilk ABD'li şirket olmuştu.

Covid-19 pandemisinin damga vurduğu Mart 2020’en bu yana geçen süreç, sadece Microsoft’un değil, kısaca GAFAM olarak da tabir edilen (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) ABD’li teknoloji devlerinin tümüne yaradı.

PANDEMİDE HANGİSİNİN DEĞERİ, NEREDEN NEREYE GELDİ?

Hatta bu dönemde yüzde olarak en az artışın, Microsoft’un piyasa değerinde yaşandığını söyleyebiliriz. 17 Mart 2020 ile 22 Haziran 2021 arasında Amazon’un piyasa değeri yüzde 96, Apple’ın yüzde 102, Google’ın (Alphabet) yüzde 121 ve Facebook’un ise yüzde 126 yükseldi.

Piyasa Değeri (milyar $) 17 Mart 2020 22 Haziran 2021 Değişim Apple 1106 2236 102% Microsoft 1115 2000 79% Amazon 900 1768 96% Google 770 1702 121% Facebook 426 961 126% Toplam 4317 8667 101%

Böylece Mart 2020’de 4.3 trilyon dolar olan GAFAM’ın toplam piyasa değeri bugüne gelindiğinde tam ikiye katlanarak 8.6 trilyon doları geçmiş oldu.