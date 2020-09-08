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Bilişim ve iletişim teknolojileri sektöründe 20 yılı aşkın uluslararası deneyime sahip Levent Özbilgin, Microsoft Türkiye’nin yeni Genel Müdürü olarak atandı. Özbilgin'in görevine 5 Ekim 2020’de başlayacağı açıklandı.

Microsoft’tan önce, Ericsson İngiltere’de, Vodafone Satış ve Dijital Servislerden Sorumlu Global Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Özbilgin'in, kariyeri boyunca HP ve Alcatel-Lucent gibi global bilişim şirketlerinde ülke yönetimi ve satış gibi kilit pozisyonlarda bulunduğu bildirildi.

Batı Avrupa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güney Doğu Asya ve Türkiye bölgelerinde yoğun satış deneyimine sahip olan Levent Özbilgin, 1996 yılında İTÜ Mühendislik Yönetimi Bölümü’nden lisans derecesini aldı. 1998’de ise George Washington Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisansını tamamladı.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü olarak başlayacağı yeni göreviyle ilgili duygu ve düşüncelerini aktaran Levent Özbilgin, "Türkiye’de güçlü ve yaratıcı bir ekibe sahibiz, birlikte çıtayı daha da yukarı taşıyacağımıza inanıyorum. Microsoft’un tüm bireylerin ve kurumların daha fazlasını başarması için onlara güç katma misyonunu ülkemizde başarıyla hayata geçireceğimize eminim. Bu kapsamda, ufuktaki büyük fırsatların izinde, ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya ve ekonomik büyümeyi desteklemeye devam edeceğiz. İş ortaklarımız ve müşterilerimizle çıktığımız yolda sürdürülebilir büyüme için çalışıyor, müşterilerimize büyüme stratejilerinde güvenilir teknoloji ortağı olarak destek veriyoruz. Ülkemizin ulusal planları çerçevesinde, Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede bir teknoloji ve inovasyon üssüne dönüşmesi için başta istihdam olmak üzere gereken tüm adımları atmayı hedefliyoruz" dedi.