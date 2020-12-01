Bu patent çok tartışılır!

Microsoft, çalışanların yüz ifadeleri ve vücut dillerini gözlemleyerek toplantılara kalite notu veren teknoloji için patent başvurusu yaptı.
Microsoft’un geçen yıl tanıttığı, çalışanların Microsoft Office 365 yazılımını ne sıklıkta ve nasıl kullandığına dair verileri yöneticilerle paylaşan “Verimlilik Puanı” işlevine ek olarak geliştirilen yeni teknoloji, kameralar, sensörler, yazılım araçları ve toplantı sonrası anketlerini kullanıyor.
“Toplantı Analizi Bilgi İşlem Sistemi” adı verilen teknolojinin 16 sayfalık başvuru dosyasında yer alan belgeler, bu sistem hem sanal ortamda hem de fiziksel olarak yapılan toplantılarda uygulanabiliyor. Sistemin çalışması için toplantı odalarına çok sayıda gözetleme cihazı ve sensörlerin yerleştirilmesi gerekiyor. Bu durum mahremiyet konusunda soru işaretlerini de beraberinde getirirken, sistemi eleştirenler yöneticilerin çalışanlarını bu şekilde her an gözetleyebileceğini ifade ediyor.
HANGİ BİLGİLERİ TOPLUYOR?
Microsoft’un koronavirüs salgını ile birlikte Teams başta olmak üzere uzaktan çalışma ve video konferans araçlarının kullanımının giderek arttığı bir dönemde yaptığı bu patent başvurusundaki teknolojide yer alan sensörlerle şu veriler kaydedilebiliyor:
- Toplantıya davet edilenlerden kaçının katıldığı
- Her bir katılımcının toplantıya ne kadar süre ile katkı sunduğu
- Katılımcıların yüz ifadeleri ve beden dillerinin ne anlattığı
- Konuşmalarda yorgunluk veya sıkıntıya işaret eden tonlamaların olup olmadığı
- Katılımcıların toplantı sırasında telefonları aracılığıyla mesajlaşıp, mesajlaşmadığı veya internette gezinip, gezinmedikleri
Microsoft'un geliştirdiği sistem, topladığı bu verileri bir araya getirerek toplantının ne kadar verimli olduğu, katılımcıların nasıl duygular hissettiği ve ortamın ne kadar rahat olduğunu gösteren bir "kalite skoru" üretiyor.
'ÇALIŞANLARIN MAHREMİYETİNE AYKIRI'
Patent açıklamasında Microsoft, şu ifadeleri kullanıyor: “Birçok kuruluşun toplantı süresinin çok uzun olması ve katılım oranının düşük olması gibi sorunları var. Toplantının kalitesi hakkında daha fazla bilgi sahibi olunursa, bu toplantılar değiştirilebilir ve bu sorunlar önlenebilir."
Veri güvenliği ve mahremiyet alanında kampanyalar yürüten Big Brother Watch'ın direktörü Silkie Carlo, bu sistemin insanların mahremiyetini ihlal edeceğini, çalışan hakları açısından büyük bir gerilemeye yol açacağını söyledi.
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