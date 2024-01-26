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Pandemi süreci ile birlikte büyüyen teknoloji sektörüne darbeler gelmeye devam ediyor. Pandemş sonrası dönemde özellikle Türkiye biriminde de geniş çaplı bir küçülmeye giden, global çapta da işten çıkartmalar yapan Microsoft'tan bir işten çıkartma haberi daha geldi.

KESİNTİLER YENİ SATIN ALDIĞI ACTIVISION BLIZZARD'DAN

Microsoft, bu hafta Activision Blizzard ve Xbox'taki 1.900 çalışanını işten çıkaracaklarını duyurdu, bu da son yıllarda özellikle pandemi sonrası dönemde beklediğini bulamayan teknoloji şirketlerinin yaptığı büyük işten çıkarmaların 2024'e kadar uzanan en son kesintilere ek olarak dikkat çekti.

Kesintiler, genel Microsoft Gaming bölümünün yaklaşık %8'ini temsil ediyor ve çoğunlukla Activision Blizzard'da gerçekleşecek.

Microsoft, Blizzard Başkanı Mike Ybarra ve Baş Tasarım Sorumlusu Allen Adham'ın da şirketten ayrıldığını ve Blizzard'ın daha önce duyurulan bir hayatta kalma oyununun iptal edildiğini söyledi.

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Bu işten çıkartma duyurusu, Microsoft'un Activision Blizzard için 69 milyar dolarlık anlaşmasını kapatmasından aylar sonra geldi ve endüstri lideri Sony ile daha iyi rekabet edebilmek için "Call of Duty" de dahil olmak üzere en çok satan oyunlarla video oyun pazarındaki ağırlığını artırdı.

Amerika İletişim İşçileri (CWA) yaptığı açıklamada, "Microsoft'un 1.900 video oyunu işçisini işten çıkaracağını duyurması, son derece kârlı bir sektörde başarılı bir şirkette çalışsanız bile, geçim kaynağınızın işte bir ses olmadan korunmadığını açıkça ortaya koyuyor. Microsoft'ta ve video oyun sektöründe sendikal bir sese sahip olmak isteyen çalışanları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

21 BİNİN ÜZERİNDE İŞTEN ÇIKARTMA

Takip sitesi 'Layoffs'un verilerine göre 2024 Ocak ayında toplamda 76 teknoloji şirketinde 21.000'den fazla işçi işten çıkarılma açıklaması geldi.

Alphabet, Google, Amazon ve ebay gibi diğer bazı büyük firmalar da maliyetleri düşürmek ve karlılığı artırmak için son haftalarda binlerce personeli işten çıkardı.

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