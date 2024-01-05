Mickey Cottrell hayatını kaybetti

"ÖLDÜĞÜNDE GÜLÜMSÜYORDU"

Oyuncunun ölümünü kız kardeşi Suzy Cottrell-Smith duyurdu. Smith, yaptığı açıklamada, "Benim sevimli, eğlenceli, eleştirel, gurme, özel, zeki, sevgi dolu kardeşim yeni yıl gününün erken saatlerinde bir sonraki hayata geçti. Öldüğünde gülümsüyordu. Mickey Cottrell, birçok kişi tarafından özlenecek" ifadelerini kullanarak, üzüntüsünü belirtti.