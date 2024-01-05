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        Haberler Dünyadan Mickey Cottrell hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Mickey Cottrell hayatını kaybetti

        Bir süredir Parkinson hastalığıyla mücadele eden ve 2016'da felç geçiren 79 yaşındaki oyuncu Mickey Cottrell'in vefat ettiği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 10:10 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:10
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          'Star Trek: The Next Generation', 'Star Trek: Voyager' ve 'My Own Private Idaho' filmlerindeki rolleriyle tanınan Mickey Cottrell'den acı haber geldi.

          Oyuncu, yapımcı ve reklamcı Cottrell'in, 79 yaşında Woodland Hills California'daki bir bakımevinde hayata veda ettiği öğrenildi.

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          "ÖLDÜĞÜNDE GÜLÜMSÜYORDU"

          Oyuncunun ölümünü kız kardeşi Suzy Cottrell-Smith duyurdu. Smith, yaptığı açıklamada, "Benim sevimli, eğlenceli, eleştirel, gurme, özel, zeki, sevgi dolu kardeşim yeni yıl gününün erken saatlerinde bir sonraki hayata geçti. Öldüğünde gülümsüyordu. Mickey Cottrell, birçok kişi tarafından özlenecek" ifadelerini kullanarak, üzüntüsünü belirtti.

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          Ayrıca Suzy Cottreal-Smith, kardeşine Parkinson hastalığı teşhisi konulduğunu ve 2016'da felç geçirdiğini de dile getirdi.

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          SON FİLMİ 'I DO' OLMUŞTU

          Öte yandan 4 Eylül 1944'te Springfield'da dünyaya gelen Mickey Cottrell, uzun bir dönem sahne arkasında görev yapmıştı. Beyazperdede ilk kez 1991'de boy gösteren oyuncu, 40 yıldır spot ışıklarının etrafında çalışıyordu. Mickey Cottrell'ın son filmi ise 2012 yapımı 'I Do' olmuştu.

          Fotoğraflar: Instagram

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