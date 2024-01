Mickey Cottrell hayatını kaybetti

'Star Trek: The Next Generation', 'Star Trek: Voyager' ve 'My Own Private Idaho' filmlerindeki rolleriyle tanınan Mickey Cottrell'den acı haber geldi.



Oyuncu, yapımcı ve reklamcı Cottrell'in, 79 yaşında Woodland Hills California'daki bir bakımevinde hayata veda ettiği öğrenildi.