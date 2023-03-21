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Haberler Dünyadan Mick Slattery yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

Mick Slattery yaşamını yitirdi

Mick Slattery, 71 yaşında hayatını kaybetti. 'Hawkwind'in orijinal gitaristi olan Slattery'nin ölüm haberi grubun resmi hesabından duyuruldu

Giriş: 21.03.2023 - 14:33 | Güncelleme: ABONE OL
Mick Slattery yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
Ünlü gitarist yaşamını yitirdi
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HABERTURK.COM

İngiliz rock grupları 'Hawkwind' ve 'Space Ritual'un gitaristliğini yapan Mick Slattery, vefat etti. Slattery, 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Mick Slattery'nin ölüm haberi 'Hawkwind'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu. Slattery'nin bir hastalık sonucu 17 Mart'ta evinde vefat ettiği bildirildi. Ünlü gitaristin hastalığına ilişkin detaylar ise açıklanmadı.

MÜZİK HAYATINA 'FAMOUS CURE' İLE BAŞLAMIŞTI

Mick Slattery, müzik hayatına arkadaşı Dave Brock ile 1967'de girdiği 'Famous Cure' grubuyla başlamıştı. Slattery, 1969'da Brock ile kendi grubunu oluşturmaya karar vererek space-rock türünün ilk örneklerinden 'Hawkwind'i kurmuştu.

Mick Slattery, grupla bir albüm kaydettikten sonra 'Hawkwind'den ayrılarak, 1970'te kurduğu 'Space Ritual' ile müzik kariyerini sürdürmüştü. Slattery, grubuyla en son 2007'de 'Otherworld' isimli albümü piyasaya sürmüştü.

Fotoğraflar: Avalon, YouTube

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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