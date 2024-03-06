Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        75
        Fenerbahçe
        FB
        73
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        40
        Rams Başakşehir
        İBFK
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        39
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        38
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Michy Batshuayi: Hafife almamamız gereken bir maç - Fenerbahçe Haberleri

        Michy Batshuayi: Hafife almamamız gereken bir maç

        Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi, Konferans Ligi'nde oynayacakları Union Saintr-Gilloise maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Büyüdüğü yerde maça çıkacak olmaktan dolayı heyecan duyduğunu belirten Belçikalı golcü, "Hiçbir şekilde hafife almamamız gereken bir maç. Zaten bunun da bilincindeyiz. Fizik, taktik ve teknik anlamda iyi bir rakibe karşı oynayacağımızı düşünüyorum. Beni izleyen insanların önünde iyi bir performans ortaya koymak istiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 21:02 Güncelleme: 06.03.2024 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hafife almamamız gereken bir maç"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe saat 23.00’te deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle oynayacağı karşılaşma öncesi RSC Anderlecht Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi açıklamalarda bulundu. İyi bir rakibe karşı oynayacaklarını ifade eden Batshuayi, “Öncelikle karmaşık bir maç olacak. Bana göre komplike bir maç olacak. Yarın iyi bir rakibe karşı oynayacağımızı düşünüyorum. Hiçbir şekilde hafife almamamız gereken bir maç. Zaten bunun da bilincindeyiz. Fizik, taktik ve teknik anlamda iyi bir rakibe karşı oynayacağımızı düşünüyorum. Yarın genel anlamda güzel bir maç olacak” diye konuştu.

        REKLAM

        “BÜYÜDÜĞÜM BİR YER BURASI”

        Yarınki karşılaşmada ailesinin ve arkadaşlarının tribünde maçı izlemek için geleceklerini ifade eden Michy Batshuayi, “Burada olmak benim açımdan çok büyük bir keyif ve mutluluk. Sizin de belirttiğiniz gibi ülkemdeyim. Dolayısıyla arkadaşlarım ve ailem, maçı ve beni seyretmek adına yarın maçta olacak. Böyle bir ambiyansta, arkadaşlarımın ve ailemin karşısında futbol oynayacak olmak gerçekten büyük bir keyif olacak. Büyüdüğüm bir yer burası. Dolayısıyla benim için özel bir yer. Elbette ki beni izleyen insanların önünde iyi bir performans ortaya koymak istiyorum” şeklinde konuştu.

        “ANTHONY BENİM KÜÇÜKLÜKTEN TAKIM ARKADAŞIM”

        Union Saint-Gilloise takımının kalecisi Anthony Moris’in eski takım arkadaşı olduğunu söyleyen Belçikalı golcü, “Kendisini tanıyorum. Anthony benim küçüklükten takım arkadaşım. Onu çok iyi bir şekilde tanıyorum. Onu yeniden görecek ve karşılaşacak olmak benim açımdan gerçekten keyifli olacak. O kendi yolundan devam ediyor ve kendi gelişimini sürdürüyor. Onun adına da gururlu hissettiğimi söyleyebilirim. Ben de yarın hakem düdüğüyle beraber elimden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyorum” yorumlarında bulundu.

        “O, BENİ NE ZAMAN KULLANMASI GEREKTİĞİNİ GAYET İYİ BİLİYOR”

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile arasındaki ilişkinin iyi olduğunu ifade eden Michy Batshuayi, “Hocamızla gerçekten iyi anlaştığımı söyleyebilirim. Bana güvenini fazlasıyla hissediyorum. Hocamız bana fazlasıyla güveniyor. Sürekli olarak da iletişim halindeyiz. Sürekli olarak konuşuyoruz. Elbette ki her oyuncu gibi bende oynamak istiyorum. Oynayarak goller bulmak istiyorum. Bu da her oyuncu gibi normal bir durum olmalı. Hocamızla sürekli olarak irtibat halindeyiz. O beni ne zaman kullanması gerektiğini gayet iyi biliyor. Tabii ki de karar onun. Netice itibariyle patron o" dedi.

        “BELÇİKA FUTBOLUNDA FAZLASIYLA GELİŞİMİN VE EVRİMİN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

        Belçika Ligi hakkında yorumlarda bulunan Batshuayi, “Elbette ki gelişimden dolayı gururlu olduğumu söyleyebilirim. İyi oyunlar ortaya koyuyorlar. Belçika’da iyi takımlar mevcut. Onlar açısından da tabii ki mutluluk duyuyorum. Belçika futbolunda fazlasıyla gelişimin ve evrimin olduğunu düşünüyorum. Bu da olması gereken bir şey. Dolayısıyla bu gelişimi takdir ediyorum” diye konuştu.

        “KENDİ TAKIMIMA FAZLASIYLA GÜVENİYORUM”

        Takım arkadaşlarına güvendiğini ifade eden 30 yaşındaki Belçikalı santrfor, “Elbette ki analizde konuştuğumuz her şeyi burada anlatamam. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki yarın ofansif anlamda gerçekten tehlikeli oyunculara sahip bir takıma karşı oynayacağız. Kendi takımıma fazlasıyla güveniyorum. Çok güçlü bir takımız. Özellikle onların ofansta oynayacak tehlikeli oyuncularına karşı bizim de tabii ki güçlü ve hızlı defans oyuncularımız mevcut. Dolayısıyla takım arkadaşlarıma güveniyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Köpeklere ekmek verme' kavgası! 1 ölü, 1 yaralı
        'Köpeklere ekmek verme' kavgası! 1 ölü, 1 yaralı
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi
        Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi
        Trump'ın partideki rakibi yarıştan çekildi
        Trump'ın partideki rakibi yarıştan çekildi
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Efe Deprem'e veda
        Efe Deprem'e veda
        Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
        Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Gecikmeli cevap
        Gecikmeli cevap
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        Habertürk Anasayfa