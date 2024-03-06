Michy Batshuayi: Hafife almamamız gereken bir maç

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe saat 23.00’te deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle oynayacağı karşılaşma öncesi RSC Anderlecht Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi açıklamalarda bulundu. İyi bir rakibe karşı oynayacaklarını ifade eden Batshuayi, “Öncelikle karmaşık bir maç olacak. Bana göre komplike bir maç olacak. Yarın iyi bir rakibe karşı oynayacağımızı düşünüyorum. Hiçbir şekilde hafife almamamız gereken bir maç. Zaten bunun da bilincindeyiz. Fizik, taktik ve teknik anlamda iyi bir rakibe karşı oynayacağımızı düşünüyorum. Yarın genel anlamda güzel bir maç olacak” diye konuştu.

Yarınki karşılaşmada ailesinin ve arkadaşlarının tribünde maçı izlemek için geleceklerini ifade eden Michy Batshuayi, “Burada olmak benim açımdan çok büyük bir keyif ve mutluluk. Sizin de belirttiğiniz gibi ülkemdeyim. Dolayısıyla arkadaşlarım ve ailem, maçı ve beni seyretmek adına yarın maçta olacak. Böyle bir ambiyansta, arkadaşlarımın ve ailemin karşısında futbol oynayacak olmak gerçekten büyük bir keyif olacak. Büyüdüğüm bir yer burası. Dolayısıyla benim için özel bir yer. Elbette ki beni izleyen insanların önünde iyi bir performans ortaya koymak istiyorum” şeklinde konuştu.

“ANTHONY BENİM KÜÇÜKLÜKTEN TAKIM ARKADAŞIM”

Union Saint-Gilloise takımının kalecisi Anthony Moris’in eski takım arkadaşı olduğunu söyleyen Belçikalı golcü, “Kendisini tanıyorum. Anthony benim küçüklükten takım arkadaşım. Onu çok iyi bir şekilde tanıyorum. Onu yeniden görecek ve karşılaşacak olmak benim açımdan gerçekten keyifli olacak. O kendi yolundan devam ediyor ve kendi gelişimini sürdürüyor. Onun adına da gururlu hissettiğimi söyleyebilirim. Ben de yarın hakem düdüğüyle beraber elimden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyorum” yorumlarında bulundu.

“O, BENİ NE ZAMAN KULLANMASI GEREKTİĞİNİ GAYET İYİ BİLİYOR”