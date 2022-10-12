Nedir bu Michelin Yıldızı? Dünyaca ünlü şeflerin ve restoranların elde etmeye çalıştığı bu ünlü yıldız neden bu kadar önemli, restoranlara ne özelliği katıyor? Tüm bunların cevaplarını vermeden önce Michelin Yıldızı nasıl ortaya çıkmış bir bakalım.