Michael Schumacher'in kızı Gina'ya soyadı tepkisi

F1 kariyeri boyunca Michael Schumacher ile çalışan Willi Weber, Gina'nın Schumacher soyadını bırakma kararını eleştirirken şu ifadeleri kullandı: Anlamıyorum. Böyle bir isimden vazgeçiyor. Bu bir marka. Babasıyla bağlantısı.

"Ben olsam soyadımı değiştirmezdim" diyen Willi Weber, "Ama bu onun kararı. Bu benim görüşüm" ifadesini kullandı.