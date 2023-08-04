Michael Jordan Charlotte Hornets'taki hisselerini satıyor!

Charlotte Hornets'tan yapılan açıklamada, kulübün en büyük hissedarı konumundaki Jordan ile ABD'li iş insanları Gabe Plotkin ve Rick Schnall arasında hisse satışı konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Bu anlaşmanın ardından Jordan, Charlotte Hornets'in küçük hissedarı olarak kalmaya devam edecek.