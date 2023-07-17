Michael J. Fox'tan eşi Tracy Pollan'a: Sonsuza kadar seninim
Kendisi gibi oyuncu olan Tracy Pollan ile mutlu bir birliktelik sürdüren Michael J. Fox, eşiyle 35'inci evlilik yıl dönümlerini kutladı. Duygusal bir yazı kaleme alan Fox, eşine duyduğu aşkı "Seni dinlediğim, seninle kahkaha attığım, seninle yaşadığım ve seni sevdiğim 35 yıl… Hepsi için müteşekkirim. Sonsuza kadar senin olan Mike" sözleriyle dile getirdi
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1980’li yıllarda hafızalara kazınan 'Geleceğe Dönüş' serisinde canlandırdığı 'Marty McFly' karakteriyle ünlenen Michael J. Fox, 1988'den bu yana mutlu bir evlilik sürdürdüğü oyuncu Tracy Pollan ile 35'inci yıl dönümünü kutladı.
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Sosyal medya hesabı üzerinden şimdiye kadr birlikte çekilen fotoğraflarını yayımlayan Michael J. Fox, ayrıca kaleme aldığı duygusal bir yazı ile eşine duyduğu aşkı bir kez daha dile getirdi.
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"HEPSİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"
1991'den beri Parkinson hastalığı ile mücadele eden Michael J. Fox, bu süreçte kendisine her daim destek olan eşi Tracy Pollan'a "Seni dinlediğim, seninle kahkaha attığım, seninle yaşadığım ve seni sevdiğim 35 yıl… Hepsi için müteşekkirim. Sonsuza kadar senin olan Mike..." sözleriyle seslendi.
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"SENİ ŞİMDİKİNDEN DAHA FAZLA SEVEMEZDİM"
Tracy Pollan da Michael J. Fox’a hitaben "35 yıl... Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Seni şimdikinden daha fazla sevemezdim" ifadelerini kullandı. Çifte yıllardır, neredeyse her röportajda bu uzun ve mutlu evliliğin ve hiç bitmeyen aşklarının sırrı soruluyor. Tracy Pollan 2015’te verdiği röportajda ilişkilerinin sırrının kavga bile etseler her zaman birbirleri hakkında olumlu düşünmek ve kötü söz söylememek olduğunu açıklamıştı.
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Tracy Pollan'a göre bir ilişkinin ne yaşanırsa yaşansın yıllara dayanmasının en büyük sırlarından birinin de çiftlerin birbirlerini güldürmesi. Michael J. Fox da eşinin bu açıklamasını desteklemiş ve onu güldürebilen bir eş olduğu için ne kadar şanslı olduğunun altını çizmiş ve "Yatak odanız ne kadar dağınık ve kirli olursa olsun kavgalarınız her zaman muntazam ve temiz kalsın" diyerek kendi ilişki anlayışını anlatmıştı.
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Öte yandan Tracy Pollan ve Michael J. Fox 1985’te 'Family Ties' adındaki sitcom’da birlikte rol alırken tanıştılar. Pollan, dizide Fox’un kız arkadaşını canlandırıyordu. Ancak o dönem Michael J. Fox, bir başka oyuncuyla, Nancy McKeon’la aşk yaşıyordu. Pollan’ın hayatındaysa yıldız oyuncu Kevin Bacon vardı. İkili, bir süre arkadaş kaldılar.
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7 AY SEVGİLİ KALDILAR
Michael J. Fox ve Tracy Polla’ın yolları 1988’de 'Bright Lights, Big City' filminin setinde bir kez daha kesişti. Bu kez ikisi de bekardı ve aşkları tekrar karşılaşır karşılaşmaz başladı. Fox ve Pollan’ın bu kez ayrılmaya niyeti yoktu. Sadece 7 ay gibi kısa bir süre sevgili kaldıktan sonra aynı yılın 16 Temmuz’unda evlendiler.
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4 ÇOCUKLARI VAR
Tracy Pollan - Michael J. Fox çiftinin Sam, Esme, Aquinnah ve Schuyler adında 4 çocuğu bulunuyor.
Fotoğraflar: Reuters, Instagram