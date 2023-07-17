Michael J. Fox'tan eşi Tracy Pollan'a: Sonsuza kadar seninim 

Tracy Pollan'a göre bir ilişkinin ne yaşanırsa yaşansın yıllara dayanmasının en büyük sırlarından birinin de çiftlerin birbirlerini güldürmesi. Michael J. Fox da eşinin bu açıklamasını desteklemiş ve onu güldürebilen bir eş olduğu için ne kadar şanslı olduğunun altını çizmiş ve "Yatak odanız ne kadar dağınık ve kirli olursa olsun kavgalarınız her zaman muntazam ve temiz kalsın" diyerek kendi ilişki anlayışını anlatmıştı.