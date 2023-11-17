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        Haberler Spor Basketbol NBA Miami Heat, Jimmy Butler'ın skorer oyunuyla Nets'i yendi - Basketbol Haberleri

        Miami Heat, Jimmy Butler'ın skorer oyunuyla Nets'i yendi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Jimmy Butler'ın skorer oyununun yardımıyla Brooklyn Nets'i 122-115 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 10:52 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:52
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        Miami, Butler'ın skorer oyunuyla kazandı!
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        NBA'de normal sezona 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Heat, konuk ettiği Nets'i 7 sayı farkla geçerek bu sezonki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

        Sezonun 8. galibiyetine ulaşan Heat'te Jimmy Butler 36 sayı ve 5 ribaunt, Duncan Robinson 26 sayı, Bam Adebayo 20 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist ile galibiyette pay sahibi oldu.

        Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 6'da eşitlenen Nets'te Mikal Bridges 23 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Lonnie Walker 23 sayı, Nic Claxton 16 sayı ve 6 ribaunt, Cameron Johnson 16 sayı ve 4 ribaunt, Dorian Finney-Smith 11 sayı ve 6 ribaunt, Spencer Dinwiddie 10 sayı, 7 asist ve 5 ribauntla mücadele etti.

        THUDNER, ESKİKLERİ BULUNAN WARRIORS'I RAHAT YENDİ

        Batı Konferansı ekiplerinin karşılaşmasında ise Oklahoma City Thunder, deplasmanda Golden State Warriors'ı 128-109 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

        Bu sezon 8. kez kazanan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 24 sayı ve 7 asist, Isaiah Joe 23 sayı ve 5 ribaunt, Josh Giddey 19 sayı ve 6 ribaunt, Jalen Williams 16 sayı ve 5 asist, Chet Holmgren 13 sayı ve 10 ribauntla maçı tamamladı.

        Stephen Curry'nin sakatlığından, Draymond Green'in ise men cezasından dolayı forma giyemediği Warriors'ta Jonathan Kuminga 21 sayı ve 6 ribaunt, Chris Paul 15 sayı ve 8 asist, Kevon Looney 13 sayı ve 11 ribaunt, Andrew Wiggins 12 sayı ve 6 ribaunt, Dario Saric ile Moses Moody 12'şer sayıyla oynadı.

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