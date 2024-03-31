Miami Açık'ta şampiyon Danielle Collins!
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda ABD'li raket Danielle Collins, finalde Kazak Elena Rybakina'yı 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda ABD'li sporcu Danielle Collins şampiyon oldu.
ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Masters 1000 turnuvası finalinde, dünya 4 numarası Kazak Elena Rybakina ile klasmanın 53. sırasındaki Danielle Collins karşılaştı.
İki saat 2 dakika süren mücadelede rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden 30 yaşındaki Collins, Masters turnuvalarında ilk şampiyonluğunu kazandı.