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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim MİA, "Rusya-Ukrayna Savaşı: Savunma Teknolojileri ve Savaşın Dönüşümü" raporunu yayımladı - Teknoloji Haberleri

        MİA, "Rusya-Ukrayna Savaşı: Savunma Teknolojileri ve Savaşın Dönüşümü" raporunu yayımladı

        Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından hazırlanan "Rusya-Ukrayna Savaşı: Savunma Teknolojileri ve Savaşın Dönüşümü" başlıklı rapor yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 13:27 Güncelleme: 31.01.2025 - 13:27
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        Savunma Teknolojileri ve Savaşın Dönüşümü
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        MİA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, raporda, 3 yıldır süren Rusya-Ukrayna Savaşı, askeri doktrinler ve teknolojik uygulamalar bağlamında ele alındı.

        Raporda, savunma sanayisi, askeri dönüşüm ve savaşın geleceği açısından dikkate alınması gereken kilit trendler ve yenilikler vurgulandı.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, modern savaş anlayışında köklü değişimlerin yaşandığı ve yeni nesil savunma teknolojilerinin etkinliğinin test edildiği bir dönüm noktası olarak değerlendirildiği raporda, savaşın, yalnızca iki ülke arasındaki bir güç mücadelesi olmanın ötesine geçerek, jeopolitik dengeleri, askeri doktrinleri ve savunma sanayisinin geleceğini şekillendiren bir laboratuvar haline geldiği belirtildi.

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        Raporda, insansız hava araçları, elektronik harp sistemleri, hipersonik silahlar ve siber güvenlik gibi çağdaş savaş unsurlarının etkinlikleri ve savaşın değişen doğasına etkileri de incelendi.

        Bu kapsamda, öne çıkan sistem, teknoloji ve kabiliyetlerin savaşta kullanımları ve etkileri incelenerek, savunma sanayisi, ulusal güvenlik, savaşın dönüşümü perspektiflerinden geleceğe dair öngörüler de yer aldı.

        RAPOR 7 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

        Özellikle Ukrayna'nın, Batı desteğiyle geliştirdiği esnek savunma stratejileri ve Rusya'nın askeri teknoloji üstünlüğü kurma çabalarının, modern savaşın doğasına ışık tuttuğu bildirilen rapor, "Hava ve Uzay Harbi", "Elektronik ve Siber Harp", "Hava Savunma Harbi", "İnsansız Hava Araçları", "Kara Savaş Sistemleri", "Deniz Harbi" ile "Savaş Alanı İstihbaratı ve Teknoloji" olmak üzere 7 bölümden oluştu.

        Raporda, teknolojik üstünlüğün tek başına zaferi garantilemediği, başarı için stratejik adaptasyon, hızlı karar alma ve etkili entegrasyonun da kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekildi.

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        Ukrayna'nın sınırlı kaynaklarına rağmen elde ettiği başarıların, dikkati çekici örnekler sunduğuna işaret edilen raporda, bütçe dostu silahlı insansız hava araçları ve dron gibi sistemlerin yarattığı asimetrik avantajların, büyük ordulara karşı etkili savunma yapmanın mümkün olduğunu kanıtladığına değinildi.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın jeopolitik ve insani boyutlarının ötesinde, çağdaş askeri stratejiler ve teknolojiler hakkında benzersiz bir gözlem alanı sunduğu anlatılan raporda, modern savaşın yetenekleri ve zafiyetlerinin gözler önüne serildiği ifade edildi.

        BAYRAKTAR TB2 VURGUSU

        Bayraktar TB2 SİHA'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda simgesel bir rol oynayarak hem askeri hem de toplumsal düzeyde büyük etki yarattığına işaret edilen raporda, Bayraktar TB2'nin, savaşın özellikle ilk aşamalarında Ukrayna ordusunun hem gerçek zamanlı taktik keşif ve gözetleme ihtiyacının büyük kısmını sağladığı hem de taşıdığı ROKETSAN üretimi MAM-L tipi akıllı mühimmatla Rus zırhlı araç, topçu sistemleri ve hava savunma sistemlerini vurarak cephe hattında tesir yarattığı hatırlatıldı.

        Raporda, Bayraktar TB2'nin etkisinin sadece askeri düzlemde sınırlı kalmadığına vurgu yapılarak, Ukrayna'nın uluslararası kamuoyunda yürüttüğü destek toplama kampanyası ile ulusal düzeyde halkın moral ve motivasyonunun güçlü tutulması için kullanılan sembollerden biri haline geldiği ifade edildi.

        Rapora, Milli İstihbarat Akademisinin resmi internet sitesi "mia.edu.tr" üzerinden erişim sağlanabiliyor.

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