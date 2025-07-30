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        Haberler Sağlık MHRS'de yeni döneme aile hekimlerinden tepki | Sağlık Haberleri

        MHRS'de yeni döneme aile hekimlerinden tepki

        AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, "Vatandaş ASM'ye sağlık hizmeti almak için gelsin, hastane randevusu aldırmak için değil" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 17:24 Güncelleme: 30.07.2025 - 17:24
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        MHRS'de yeni döneme aile hekimlerinden tepki
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        Sağlık Bakanlığı’nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yaptığı yeni düzenlemeyle, vatandaşların hastanelerden randevu alabilmesi için önce aile hekimine başvurması şartı getirildi.

        Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) yeni uygulamaya karşı tepki gösterdi. Sendika, yeni sistemin hem sağlık çalışanlarını hem de hastaları mağdur edeceği uyarısında bulundu.

        AHESEN Genel Başkanı Dr. Kandemir, yeni uygulamanın aile hekimlerinin asli görevlerini aksatacağını belirterek şunları söyledi: “Aile hekimleri randevu memuru değildir. Vatandaş, aile hekimliğine randevu almak için değil, sağlık hizmeti almak için başvurur. Aile hekimi, muayene ettiği hastayı zaten tıbben gerekli gördüğünde hastanelerde ilgili branşlara sevk etmektedir. Sistemin yükünü aile hekimine yıkmak, sağlık hizmetinin bütünlüğünü bozar.”

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