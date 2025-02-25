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        Haberler Sağlık MHRS'de randevu bekleyen kişi sayısı 1 milyon 96 bin 163'e geriledi | Sağlık Haberleri

        MHRS'de randevu bekleyen kişi sayısı 1 milyon 96 bin 163'e geriledi

        Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde Aralık 2024'te 2 milyon 490 bin 559 olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu bekleyen kişi sayısının Şubat 2025'te 1 milyon 96 bin 163'e gerilediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 13:06 Güncelleme: 25.02.2025 - 13:06
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        MHRS'de randevu bekleyen kişi sayısı 1 milyon 96 bin 163'e geriledi
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün, bazı branşlarda yaşanan randevu sorunu konusunda çözüm üretmek amacıyla bölge toplantıları yaparak yerel düzeyde MHRS'yi değerlendirdiği belirtildi.

        Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi ile İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında, il koordinasyon ve MHRS değerlendirme toplantıları yapıldığı ifade edildi.

        Ege Bölgesi'yle devam edilen toplantılara il sağlık müdürleri, kamu hastaneleri hizmetleri başkanları, başhekimler ve MHRS'den sorumlu başhekim yardımcılarının katıldığı aktarılan açıklamada, "İlki 15 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen İl Koordinasyon ve MHRS Değerlendirme Toplantısı'nın 10'uncusu İzmir'de 25-26 Şubat'ta gerçekleştiriliyor. İzmir'de yapılan toplantıyla birlikte 45 ilin il ve hastane bazlı MHRS değerlendirmesi tamamlanmış olacak." bilgisine yer verildi.

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        Toplantılarla eş zamanlı olarak aynı illerin sağlık raporları eğitimlerinin Milli Savunma Bakanlığı ile koordinasyon halinde yapıldığı belirtildi.

        Bölgelerde aktif faaliyet gösteren şehir hastanelerinin işleyişiyle ilgili değerlendirme toplantılarının da yapıldığı aktarılan açıklamada, "Bölge toplantıları ile yerel düzeyde branş temelinde bölgeye özel randevu sorunları tespit edilerek çözüme yönelik çalışma yapılması sağlanıyor, mevcut insan kaynağının en verimli şekilde kullanılması ve hastalara etkin, hızlı hizmet sunulması hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

        RANDEVU TALEBİNİN 3'TE 2'Sİ KARŞILANIYOR

        MHRS sisteminde bekleyen randevu sayısına ilişkin verilerin sunulduğu açıklamada, "Türkiye genelinde MHRS üzerinden randevu bekleyen kişi sayısı 2024 yılının aralık ayında 2 milyon 490 bin 559 iken, 2025 yılının şubat ayında 1 milyon 96 bin 163'e geriledi." bilgisi paylaşıldı.

        Sistemde iki ayrı randevu talebi bulunan kişiler olduğundan randevu bekleyen tekil kişi sayısının 1 milyon 42 bin 471 olduğu belirtilerek, çalışmalar sonucu bekleyen randevu taleplerinin yüzde 58 oranında azaldığı bildirildi.

        Verilerin detaylı değerlendirilmesi sonucu randevu talebi oluşturan kişilerden 197 bin 949'unun belirli bir hekimi tercih ettiği için beklediğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Aynı branştan diğer hekimleri seçmek isterlerse bekleyen bu kişilerin randevu talebinin branş bazında karşılanabildiği görülüyor. Dolayısıyla klinik bazında bekleyen randevu talep sayısı 898 bin 214'e düşmüş durumda. Bu da MHRS üzerinden randevu bekleyen kişi sayısının aslında yüzde 64 oranında azaldığını, Bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla randevu talebinin 3'te 2'sinin karşılandığını gösteriyor. Tüm Türkiye'de MHRS'ye kayıtlı 79 branşın 69'unda aynı güne randevu verilebiliyorken, ⁠69 ilde aynı günde tüm branşlara ve 73 ilde aynı haftada tüm branşlara randevu verilebiliyor."

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