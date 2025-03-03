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        Haberler Sağlık MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 61 azaldı | Sağlık Haberleri

        MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 61 azaldı

        Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) randevu bekleyen hasta sayısının yüzde 61 azaldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 09:36 Güncelleme: 03.03.2025 - 09:37
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        MHRS'de randevu bekleyenlerin sayısı yüzde 61 azaldı
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        Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından MHRS'deki randevu oranlarına ilişkin açıklama yapıldı.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatlarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısının yüzde 61 azaldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Hizmet verdiğimiz 79 branşın 69'unda aynı güne randevu verebiliyoruz, ⁠69 ilimizde ise aynı günde tüm branşlarda randevu talebini karşılayabiliyoruz. Vatandaşlarımızın doğru basamaklarda etkin tedavi almaları ve takiplerinin en iyi şekilde yapılması için çalışmaya devam ediyoruz."

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