MHR Gayrimenkul, sigorta ve finansman şirketini arkasına alarak halka açılıyor

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Borsa İstanbul'da halka açılmak için bugün ve yarın talep toplayacak olan MHR Gayrimenkul hisselerinin yüzde 25'i yeni ortaklarının olacak. Yaklaşık 890 milyon liralık halka arz büyüklüğüne ulaşacak olan MHR Gayrimenkul Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz "MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2021'de Maher Grubu çatısına girdiğini ana ortakların Quick ve Corpus Sigorta olduğunu belirterek halka arz edilecek olan şirketi şöyle tanıttı: "Türkiye'de ilk sigorta şirketi iştiraki GYO olarak halka arz oluyoruz. Portföyümüzde en önemli varlık 25 katlı Quick Tower binası. Binanın 3-4 katını grup şirketleri kullanıyor. Onun dışındaki ofisler özellikle yabancı şirketler tarafından kiralanmış durumda. Bunun dışında Ankara Meydan AVM'de bulunan üç bağımsız bölümümüz daha mevcut."

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KREDİ BORCU YOK, KAYNAK ŞİRKETE GİRECEK

Halka arzın ardından elde edilecek kaynakla portföylerini büyüteceklerini anlatan Kaçmaz, şu anda gayrimenkullerden kira geliri elde ettiklerini ancak halka açılmada asıl amaçlarının gayrimenkul portföyü büyüyen bir şirkete dönüşmek olduğunu kaydetti. Kaçmaz şirketin kredi borcu bulunmadığını ve sermaye artışı şeklinde yapılan halka arz ile elde edilen kaynağın şirketin içine gireceğini belirterek halka arzdan toplanan fonun tümünü gayrimenkul yatırımlarında kullanacaklarını ifade etti. Kaçmaz "Özellikle İstanbul merkezli olarak Ataşehir ve civarında kentsel dönüşüm ve kat karşılığı hasılat paylaşımı projelerine adım atacağız" dedi.

BİNA TAMAMLAMA VE KONUT FİNANSMANI KULLANILACAK

Grup şirketlerinin sinerjisinden de yararlanarak diğer GYO şirketlerinden farklı olmak istediklerini vurgulayan Kaçmaz, "Yeni bir model oluşturuyoruz. Bu modeldeki en büyük artımız sigorta şirketleri ve finansman şirketimizin arkamızda olması. Özellikle Quick Sigorta'nın üzerinde çok büyük çalışmaları olduğu bina tamamlama sigortasını kullanmak istiyoruz" diye konuştu.

Kentsel dönüşümdeki en önemli sorunu binanın yarım kalması olduğunu ifade eden Kaçmaz, "Biz sigorta şirketleri ile entegre bir yapıya kavuşacağız. Quick Finans'ın bir konut finansmanı lisansı var. Bu enstrümandan faydalanacağız. Kentsel dönüşüm projelerinde ise Quick Sigorta'nın bina tamamlama sigortasını kullanarak projelerimizi geliştireceğiz. Kat malikleriyle yapacağımız sözleşmelerde bunu kullanacağız" şeklinde konuştu. Kaçmaz sermaye piyasası araçlarını da aktif olarak kullanacaklarını Türkiye'de henüz denenmemiş ürünleri de piyasaya sunacaklarını kaydetti. Kaçmaz kentsel dönüşüm gayrimenkul sertifikalarını da ağırlıklı olarak devreye alacaklarını anlattı.

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KASIM DENİLEN RAPOR HAZİRAN TARİHLİ

Halka arz izahnamesinde 2022 Kasım, 2022 Aralık ve 2023 Haziran şeklinde 3 ayrı değerleme raporu olmasına ilişkin Genel Müdür Kaçmaz şu açıklamayı yaptı: "Aslında Kasım raporu haziran ve temmuz döneminde hazırlanan bir rapor. SPK bu raporun güncellenmesini istemişti. Güncellenen raporun tarihi kasım diğeri ise haziran ve temmuz aylarındaki değer. Yıl sonunda hazırlanan rapor 5,6 aylık fiyat artışını gösteriyor ki bu da gayet normal. Diğer rapor Haziran 2023 tarihli. Bilançolar 3'er aylık dönemler itibariyle hazırlanıyor. Halka arza giderken bağımsız denetim yaptırıyorsunuz. Yaptıracağınız en yakın değerleme raporunun 30 Haziran tarihinde olması gerekiyor. 30 Eylül tarihli bilançolar henüz açıklanmadı."

6 YILDA İLK HALKA ARZ

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve MHR Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yaşar da grubun bir finansal ekosistem yaratmak üzere yola çıktığını, 2017'de Quick Sigorta ve Corpus Sigorta ile yola çıktıklarını ardından finansman, GYO, ödeme sistemleri, inşaat şirketlerini ardı ardına kurduklarını belirterek "Biz olması gerektiği gibi bir ekosistem yaratma hayali ile yola çıktık ve 6'ıncı yılımızda ilk halka arzımızı gerçekleştirecek duruma geldik" dedi.

Yaşar, halka açılmada amaçlarının yatırımları büyütmek olduğunu dile getirerek "İçinde bina tamamlama sigortasından finansmana kadar bir çok unsuru içinde barındıran bir model oluşturduk. Bu modeli biz Türkiye'nin ihtiyacı olan bir model olarak öneriyoruz. Bizim ortaya koyduğumuz modeli başka grupların da sahiplenmesini istiyoruz" dedi.

'KATARIMIZDA KOMPARTIMANINIZ OLSUN'

Büyük hedefleri olduğunu anlatan Yaşar, İstanbul'da konut ihtiyacını arttığını, bir yandan konut stoğunu dönüştürürken diğer yandan yatırım yapmayı planladıkları bölgede de İstanbul Finans Merkezi projesinin yaratacağı sinerji ile konut yatırımları yapacaklarının altını çizdi. Yaşar, başta Quick Sigorta acenteleri olmak üzere İstanbul'da kısa süreli kalacakların evin boş olduğu durumlarda kira geliri elde edebileceği bir proje üzerinde çalıştıklarını anlattı. Ahmet Yaşar, kendilerine neden ortak olunması gerektiği şeklindeki soruya "Bizim grubumuzu büyük bir lokomotif veya arkasında vagonları olan büyük bir katar olarak görürsek yatırımcıların bu grupta bir kompartımanı olmasını tavsiye ediyorum" şeklinde cevap verdi.