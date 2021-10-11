MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in twitter adresinden yaptığı açıklamada “MHP Lideri Devlet Bahçeli, görüşmede, Tamer Karadağlı’yı tutumundan dolayı tebrik ettiği” belirtildi.

İsmail Özdemir’in sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: Sayın Genel Başkanımız, sinema ve tiyatro oyuncusu Sn. Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında, yanlarında olduklarını belirtmiş ve Sn. Karadağlı’yı tebrik etmişlerdir.

"SAĞDUYULU VE CASUR DAVRANIŞINDA YALNIZ DEĞİLDİR"

Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı’nın, Türk Milleti’nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir. Sayın Genel Başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Sn. Karadağlı’nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir.