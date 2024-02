REKLAM advertisement1

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Tarihe bakmadan atılacak her adımın yapılacak her hamlenin kuşaklar arasında kopukluklar yapacağını düşünüyorum. Anadolu coğrafyasının vatan olması her şeyden evvel milli birlik ve kardeşlikle ortaya çıkmıştır.

"55 YIL YÜREKTİR, YÜKSELİŞTİR"

24 yıl önce 100.yılla sözleşme yaparken Türk devrinin ve Türk yüzyılının hayalini kurduk. 55.yıl dönümü münasebetiyle Ankara'da düzenlediğimiz toplantı muhteşem bir havada geçmiştir. 55 yıl yürektir yükseliştir. 55 yıl şereftir, şeriftir ve şehadettir. Tuzak kurdular karalamalarda bulundular. Şükürler olsun hayalleri kabusa döndü. Bu dava kutludur. Hakkın ve halkın davasını sekteye uğratacak bir alçak henüz doğmamış doğması da beklenemez. Ülkücü doğduk ülkücü yaşadık ecel kapıyı çaldığında can emaneti ülkücü olarak teslim edeceğiz. Partimiz tam 55 yıldır gücünü milletten alan siyasal bir düşünce hareketidir. Millet olmakla milli devletler doğmuştur. Milliyetçilik bu gerçeğin şuurla kavranmasıdır.

"ALPER GEZERAVCI GURURUMUZDUR"

Yaklaşık 3 haftalık uzay görevinden dönen Alper Gezeravcı ile övünmemiz millet olma halinin mümtaz bir sonucudur. Alper Gezeravcı gururumuzdur. Bu vesile ile Alper Gezeravcı kardeşimize hoş geldiniz diyorum. Dünyayı Türkçe okumanın yanında artık uzaya da Türkçe yaklaşmanın bakmanın vakti gelmiştir. Bugünün yağlı boyası yarınların paha biçilmez bir tablosudur.

Başarmanın sınırı mücadelenin sonu yoktur. Türk milleti yeni yüzyılda her alanda her sahada ben de varım diyecektir. İçe kapanırsak kardeşçe yaşamak yerine kutuplaşırsak ağır bedeller ödememiz kaçınılmazdır. İçi dışı fitne kazanı gibi fokurdayan çarpık siyasi partilerin hedefi de budur.

"CHP'NİN DEM'LENMESİ ÇAYIN DEMLENMESİ GİBİ DEĞİLDİR"

Özgür bey çayı demli sevip sevmediğimizi sormuş. Çayı severiz ve sağlık açısından doktorların tavsiyesine uyarak açık olursa daha da çok severiz. Özgür bey maşallah ayakkabı mağazası gibisiniz. Sizde her ayağa uygun bir numara olduğunu görüyoruz. Demli çay baş göz üstüne ama DEM'lenmiş bir siyasete her zaman hayır demeyi sürdüreceğiz. CHP'nin demlenmesi çayın demlenmesi gibi değildir.

"DEM'İN AYAK OYUNLARI HİÇBİR İŞE YARAMAYACAKTIR"

CHP DEM'in yani PKK'nın çekim alanına girmiştir. Kirli ilişki ağları uyanık herkesin dikkatinden kaçmayacaktır. DEM'in özellikle İstanbul'da yaptığı ayak oyunları hiçbir işe yaramayacaktır. DEM'lenmiş CHP Türkiye'den kopmuştur. Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak.

BÜYÜKERŞEN'İN SÖZLERİNE TEPKİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eğer akli melekeleri gitmemişse gündeme bomba gibi düşen aşağılık sözleri CHP'nin özetidir. Osmanlı İmparatorluğu devletin adıdır. Milletin adı da Türk'tür. Türklüğe karşı bin yıllık sinmiş kin ve nefret bugünkü CHP yönetimini görünce yeniden doğrulmuştur. Eskişehirli vatandaşlarım böylesi kötü ve köhne zihniyeti hak etmiyor. Büyükerşen'in aklında ne varsa diline yansımıştır.

"TÜRKİYE VE MISIR'IN ÇÖZEMEYECEĞİ HİÇBİR SORUN YOKTUR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı ile yarın yapacağı görüşme bölge barışına katkı sağlayacak önemli bir ziyarettir. Türkiye ve Mısır'ın beraberce çözemeyeceği bir sorun yoktur. Cepheleşmenin hiçbir ülkeye yararı olmayacaktır. Buzların erimesi, soğukluğun giderilmesi, siyasi mesafelerin silinmesi hem Türkiye'nin hem de Mısırın gücüne güç katacaktır.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI

Gazze'de 28 bin Filistinli katledildi. Kalıcı barış derhal tesis edilmeli. Filistin'in güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. "