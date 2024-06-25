MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Grup Başkanvekilliği kürsünden oturarak hitap eden Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"1 Temmuz 2024 tarihinden sonra Meclis tatile girene kadar değerli milletvekillerimiz komisyon ve genel kurul çalışmalarını icra edecekler. Geri kalan vakitlerini de seçim bölgelerinde geçirecekler. Milletimizin fikrine önem veriyoruz. Yorulmadık, yenilmeyeceğiz, durmayacağız. Önce ülkem ve milletim diyeceğiz.

Anız yangınını fırsat bilip bin yıllık kardeşliğimizi ateş altına almak isteyen provokatörler bellidir. Yangın bahanesiyle nefret saçan Türkiye düşmanıdır.

Irak'ın Süleymaniye kenti PKK üstüne dönüştürülmek istenmektedir. İran'ın PKK'ya drone yardımı yapması kaygı vericidir. Doğu Avrupa ülkeleri huzursuz ve sancılıdır. Putin bu kez Kuzey Kore'ye gitmiş ve iki ülke arasında silah anlaşmalarını onaylamıştır. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın barışla sonuçlanması için yapılan çağrılar sonuçsuz kalmıştır.

"PATRİKHANE TÜRKİYE'YE BAĞLIDIR"

İsviçre’nin evsahipliğinde 15-16 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşen Ukrayna Barış Zirvesi’nde deyim yerindeyse dağ fare doğurmuş, şapkadan tavşan yerine skandallar çıkmıştır. Rusya’nın davet edilmediği bir barış zirvesini tertip etmek hangi akla hizmettir? Dostlar bizi alışverişte görsün mealinde ve danışıklı dövüş manasında bir zirvenin bağlayıcılığına, kanayan yaralara merhem olacağına inanmak hayal ötesi bir beklenti değil midir?

Bir diğer kabul edilemez husus da Fener Rum Patriği’nin sözde 'Konstantinopolis Ekümenik Patriği' sıfatıyla zirveye davet edilmesi ve hazırlanmış sonuç bildirgesine imza attırılmasıdır. Ukrayna Barış Zirvesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hukuku, Lozan Antlaşması’nın ilgili hükümleri kasten yok sayılmıştır. Fener Rum Patrikhanesi’nin statüsü bellidir.