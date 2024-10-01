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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli: "Savaş çıkacağı kadar çıkmıştır"

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına değinen Bahçeli, "Savaş çıkacağı kadar çıkmış İsrail kontrolden çıkmıştır. Olmaz denilen ne varsa olmaya başlamıştır. Zulüm taarruza geçmiştir. Korku imparatorluğu seri cinayetlerinde el ve çıta yükseltmiştir. İnsani krizler tıpkı bir volkan ağzı gibi patlamaktadır. Tavır almamız bir ihtiyaçtır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 10:39 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:04
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        "Savaş çıkacağı kadar çıkmıştır"
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "İkinci el inançların ve yakıcı düşüncelerin sonu yoktur. İnsani değerler insanlık onuru ayaklar altındadır. Kardeşçe yaşamak erdemli bir hayatın izinden yürümek varken birbirimizi hırpalayıp şeytanlaştırmak, savaş boyaları sürmek bedeli çok ağır olacak bir gaflettir. Başka Türkiye yoktur. Milletimiz güçlü bir ailedir. Türk halkı birbirine sarılmakla mükelleftir. Güncel tehlikelere direniş göstermeliyiz.

        "ZULÜM TAARRUZA GEÇMİŞTİR"

        Olmaz denilen ne varsa olmaya başlamıştır. Zulüm taarruza geçmiştir. Korku imparatorluğu seri cinayetlerinde el ve çıta yükseltmiştir. İnsani krizler tıpkı bir volkan ağzı gibi patlamaktadır. Beşeriyet temiz bir vizyona aç ve muhtaçtır. Tavır almamız bir ihtiyaçtır. Dağıtılmak istenen birliğimiz ve dirliğimizdir. Buna göz yumamayız. Sahte ve sanal gündemlere kaptıracak yakamız yok.

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        "İSRAİL KONTROLDEN ÇIKMIŞTIR"

        Gazze 360 gündür vurulmaktadır. İmdat çağrılarını Türkiye ve birkaç ülke dışında kimse duymamıştır. Ortadoğu'da insanlık can çekişmektedir. Uluslararası sistem tıkanmıştır. Savaş çıkacağı kadar çıkmış İsrail kontrolden çıkmıştır. İsrail haydut devlet ürününün son sürümüdür. Şurası örtülemez bir gerçek ki ABD destekli İsrail terör devleti, suikast ve saldırılarını otomatiğe bağlamıştır. Sürek avı neredeyse vatanımızın sınırlarına dayanacak. BM'nin devreye girmeye niyetinin olmadığı da anlaşılmaktadır. Savaşın yayılması Ortadoğu ile sınırlı kalmaz. BMGK yapısı reforme edilmeli.

        "TÜRKİYE VE SURİYE BULUŞMALI"

        İslam ülkeleri de Allah için sesini yükseltmelidir. İsminin başında emir, sultan, kral unvanı taşıyanlar bunun hesabını nasıl verecekler. İslam ülkeleri nereye sinmiş nereye gizlenmişlerdir. Ayıp değil midir günah değil midir? İslam beldeleri yakılıp yıkılırken rahat uyumak günah değil de nedir? Türkiye ve Suriye buluşmalı. Uyanık halde durmak milli güvenlik için önemlidir. "

        SİNAN ATEŞ CİNAYETİ DAVASI

        Ne kadar Türkiye karşıtı kim varsa hepsi bir olmuş görülen bir cinayet davası münasebetiyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve dava arkadaşlarımızı şerefsizce suçlamaya kalkışmıştır. Utanmadan sıkılmadan gerçekleri çarptıranlar önce aynaya bakmalı. Çok söze gerek yoktur. Ne Ülkü Ocakları'nı ne de MHP'yi çiğnetmem. Özgür Özel sana diyorum iddiaların yaş tahta kadar çürüktür. Herkes haddini bilsin hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz. Halk TV ve Cumhuriyet Halk Partisi ayağınızı denk alın. 4 soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisi'ni sorgulayamazsınız."

        Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin konuşması, MHP'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı

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