Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika MHP'li Feti Yıldız: MHP yetkisini kötüye kullanmayanların yeridir | Son dakika haberleri

        MHP'li Feti Yıldız: MHP yetkisini kötüye kullanmayanların yeridir

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Adaletin, hakkın terazisi, vicdanın sesi, hukukun ruhu, ahlakın özü olduğunu bilen kararlı, sabırlı, bahane üretmeyen, arkadaşlarını yolda bırakmayan, hak ve hukukuna saygılı, yüksek ahlak sahibi, merhametli, yetkisini kötüye kullanmayan, nefsini öne çıkarmayan, kibirden uzak duran, fanilik duygusuna aşina, hoşgörülü, hayata hikmet ve hakikat gözüyle bakan, derviş gönüllülerin yeridir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 10:33 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 3 milletvekilinin istifa ettirilmesinin ardından "hak", "hukuk", "adalet", "ahlak" açıklaması yaptı. Yıldız, "MHP; yetkisini kötüye kullanmayan, nefsini öne çıkarmayan, kibirden uzak duranların yeridir" dedi.

        MHP'de 3 vekilin istifası istendi
        MHP'de 3 vekilin istifası istendi

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, milletvekilleri Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir'in partilerinden istifa ettirildiklerini açıklamıştı. 3 vekilin adlarının 'altın kaçakçılığı' soruşturmasında geçtiği ve istifalarının bu nedenle istendiği iddia edilirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan yeni bir açıklama geldi.

        "MHP, DERVİŞ GÖNÜLLÜLERİNİN YERİDİR"

        REKLAM

        Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Biz Türk milletinden aldığımız yetkiyi Türk milletinin gösterdiği istikamette kullanırız. Aziz milletimiz her işimizin hakemi ve hakimidir.

        Tüzel bir kişilik olarak Milliyetçi Hareket Partisi, kişiliğini sadece hukuki var olma gerçeğinden değil Türk tarihinin sorumluluğundan Türk milletinin tarihsel hikayesinden almaktadır.

        Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin kadim hikayesini temsil eden ve tarihsel tecrübenin bugünkü adresi ve kurumsal merkezidir. Bunlar teorik ifadeler değil, elli beş yıllık pratik, somut ve davranışa dönüşmüş her sağduyulu Türk vatandaşının tanıklık ettiği gerçeklerdir.

        Ülkemizin birliği ve dirliğine kast etmiş her odağın karşısında gördüğü yıkılmaz bir kale olarak milletimizin saf sinesinde yer almıştır.

        Adaletin, hakkın terazisi, vicdanın sesi, hukukun ruhu, ahlakın özü olduğunu bilen kararlı, sabırlı, bahane üretmeyen, arkadaşlarını yolda bırakmayan, hak ve hukukuna saygılı, yüksek ahlak sahibi, merhametli, yetkisini kötüye kullanmayan, nefsini öne çıkarmayan, kibirden uzak duran, fanilik duygusuna aşina, hoşgörülü, hayata hikmet ve hakikat gözüyle bakan, derviş gönüllülerin yeridir.

        İnsanlığın bütün zamanlarda tutkuyla tartıştığı, uğruna bedeller ödediği adaleti yeryüzüne hakim kılmak isteyen diğer adı 'Kızılelma' olan İ’la-yı Kelimetullah yolcularının merkezidir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euro'ya ev
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euro'ya ev
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Bitcoin'de yeni zirve
        Bitcoin'de yeni zirve
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti"
        Muz serasında kasanın halatı koptu: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Muz serasında kasanın halatı koptu: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        Habertürk Anasayfa