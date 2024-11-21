MHP'li Feti Yıldız: MHP yetkisini kötüye kullanmayanların yeridir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 3 milletvekilinin istifa ettirilmesinin ardından "hak", "hukuk", "adalet", "ahlak" açıklaması yaptı. Yıldız, "MHP; yetkisini kötüye kullanmayan, nefsini öne çıkarmayan, kibirden uzak duranların yeridir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, milletvekilleri Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir'in partilerinden istifa ettirildiklerini açıklamıştı. 3 vekilin adlarının 'altın kaçakçılığı' soruşturmasında geçtiği ve istifalarının bu nedenle istendiği iddia edilirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan yeni bir açıklama geldi.

Tüzel bir kişilik olarak Milliyetçi Hareket Partisi, kişiliğini sadece hukuki var olma gerçeğinden değil Türk tarihinin sorumluluğundan Türk milletinin tarihsel hikayesinden almaktadır.

"Biz Türk milletinden aldığımız yetkiyi Türk milletinin gösterdiği istikamette kullanırız. Aziz milletimiz her işimizin hakemi ve hakimidir.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin kadim hikayesini temsil eden ve tarihsel tecrübenin bugünkü adresi ve kurumsal merkezidir. Bunlar teorik ifadeler değil, elli beş yıllık pratik, somut ve davranışa dönüşmüş her sağduyulu Türk vatandaşının tanıklık ettiği gerçeklerdir.

Ülkemizin birliği ve dirliğine kast etmiş her odağın karşısında gördüğü yıkılmaz bir kale olarak milletimizin saf sinesinde yer almıştır.