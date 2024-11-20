MHP'de 3 vekilin istifası istendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'de istifası istenen 3 milletvekilinin istifa ettiğini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 milletvekilinin istifasının istendiğini bildirdi. Yalçın, "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur" dedi.

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Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) November 20, 2024 İstifası istenen 3 isim de sosyal medya paylaşımlarında benzer ifadeler kullanarak "Liderimizin ve partimizin emrindeyiz" vurgusu yaptı. BOLU MİLLETVEKİLİ İSMAİL AKGÜL: VERİLEN KARAR BAŞIMIZSIN ÜZERİNEDİR Liderimizin,partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız.Verilen karar başımız üstünedir. REKLAM Liderimizin,partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız.Verilen karar başımız üstünedir. https://t.co/gsTme5CZki — İsmail Akgül (@ismakgul14) November 20, 2024 ISPARTA MİLLETVEKİLİ HASAN BASRİ SÖNMEZ: LİDERİMİZİN YANINDAN BİR ADIM GERİ ATMAYACAĞIZ Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız.

Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız. https://t.co/2ovbuxDTb0 — Hasan Basri SÖNMEZ (@basri_sonmez) November 20, 2024 KİLİS MİLLETVEKİLİ MUSTAFA DEMİR: SON NEFESİMİZE KADAR EMRİNDEYİZ Liderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz. Liiderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz. https://t.co/W6uGkKT8f2 — Mustafa Demir (@Mustafadmr79) November 20, 2024 GEREKÇELERLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI İstifaların gerekçelerine ilişkin bir açıklama yapılmazken İsmail Akgül’ün adı Sinan Ateş davasında gündeme gelmişti. Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, tetikçi Eray Özyağcı’nın cinayetten 1 ay sonra MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün babasının evinde kaldığını öne sürmüştü.