MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Erkan Hançer kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - VİDEO

Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Hançer, geçtiğimiz salı günü (27 Eylül) Sancaktepe'de alışveriş yapmak amacıyla bir markete girdi. Erkan Hançer, market çıkışında, bir kişinin silahlı saldırısına uğrarken başından isabet aldı. Durumu ağır olan ve o günden beri yoğun bakımda olan Erkan Hançer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkan Hançer'in saldırıya uğradığı video görüntüleri ortaya çıkarken "Erkan Hançer kimdir, kaç yaşında ve neden öldürüldü?" sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. İşte, son dakika haberinin detayları...

ERKAN HANÇER KİMDİR? MHP Kartal üyesi Erkan Hançer bir marketten çıktığı esnada silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Beş gün yoğun bakımda tedavi gören Hançer hayatını kaybetti.

ERKAN HANÇER NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ? MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer'in öldürülmesine ilişkin henüz bir detay bilinmiyor. Emniyet güçlerinin konuyla ilgili araştırması sürerken cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. MHP MYK Üyesi Nevzat Ünlütürk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kahpeliğe dağ dayanmaz!. Evinin önünde kahpe bir pusuda hayatını kaybeden Kartal ilçe bşk yrd kardeşimiz Erkan Hançer’e Rahmet diliyorum. Bu şerefsiz pusucu Örgüt tetikçisinin bir an önce yakalanmasını diliyorum. Olayın takipçisi olacağız"

MHP'DEN AÇIKLAMA MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kartal ilçe başkan yardımcısı Sn.Erkan Hançer hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet geride kalanlara baş sağlığı ve sabır temenni ediyoruz.Cenazemiz Samandıra Merkez Ebubekir Sıddık Camiinden ikindi namazına müteakip kaldırılıp Samandıra Mezarlığına defnedilecek."

VURULMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Erkan Hançer'in silahlı saldırıya uğradığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda, saldırganın marketin dışında beklediği ve Erkan Hançer'in arkasından tek el silah sıktığı görülüyor.