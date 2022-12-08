MHP'den cinsiyet değişikliğine karşı teklif

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğini yasaklayan kanun teklifi hazırladı.

Başörtüsü düzenlenmesindeki aile birliği ile ilgili değişiklik önerisini hatırlatan Yıldız, söz konusu kanun teklifinin aile birliği değişiklik önergesi ile birbirini tamamlayacağını söyledi. Yıldız, olası "LGBT propagandası"nı da engellemeyi istediklerini kaydetti.

MHP'li Feti Yıldız, söz konusu kanun teklifinde pedofili suçlarına yönelik cezaların da ağırlaştırılmasını öngördüklerini söyledi. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

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