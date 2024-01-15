52 İLÇENİN DAHA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU!

Milliyetçi Hareket Partisi, Elazığ, Isparta ve Kars ile birlikte 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3. etap olarak adaylıkları kesinleşen 3 il, 10 Büyükşehir ilçe, 42 ilçe Belediye Başkan adaylarını olmak üzere toplam 55 adayını açıkladı.