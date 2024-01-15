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        Haberler Gündem MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI | 2024 MHP Büyükşehir Belediye başkan adayları kimler?

        MHP Büyükşehir Belediye başkan adayları belli oldu! İşte 2024 il ve ilçe Belediye Başkanı adayları listesi...

        MHP Büyükşehir Belediye başkan adayları listesi belli oluyor. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 il, 10 büyükşehir ilçe, 42 ilçe olmak üzere toplamda 55 belediye başkan adayı açıklandı. Milliyetçi Hareket Partisi MHP; Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, Kars'ta Ötügen Senger'i il belediye başkan adayı olarak duyurdu. İşte 2024 MHP Belediye Başkan adayları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 15:43 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:43
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        • 1

          Milliyetçi Hareket Partisi; Elazığ, Isparta ve Kars ile birlikte 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3. etap olarak adaylıkları kesinleşen 3 il, 10 Büyükşehir ilçe ve 42 ilçe Belediye Başkan adayları olmak üzere toplam 55 aday duyurdu. İşte 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri MHP Büyükşehir Belediye başkan adayları listesine ilişkin merak edilen detaylar...

        • 2

          52 İLÇENİN DAHA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU!

          Milliyetçi Hareket Partisi, Elazığ, Isparta ve Kars ile birlikte 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı.

          MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3. etap olarak adaylıkları kesinleşen 3 il, 10 Büyükşehir ilçe, 42 ilçe Belediye Başkan adaylarını olmak üzere toplam 55 adayını açıkladı.

        • 3

          MHP’nin Belediye Başkan adayları ise şu şekilde, “Elazığ Murat Aygen, Isparta Yusuf Ziya Günaydın, Kars Ötügen Senger, Ankara’nın Ayaş ilçesi Mehmet Kirazdibi, Antalya’nın Korkuteli ilçesi Sadık Önal, Denizli’nin Buldan ilçesi Mesut Sarıbaloğlu, Eskişehir’in Alpu ilçesi Alpaslan Kokulu,

        • 4

          İzmir’in Çeşme ilçesi Esat Tanık, Kayseri’nin Bünyan ilçesi Selahattin Metin, Konya’nın Çumra ilçesi Fatih Demirci, Konya’nın Doğanhisar, Savaş Özdemir, Konya’nın Emirgazi ilçesi Nurişen Koçak, Trabzon’un Beşikdüzü ilçesi Barış Öztürk, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Melek Yavuz,

        • 5

          Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Hamit Çakır, Aksaray Ağaçören ilçesi Fevzi Yalman, Aksaray’ın Eskil ilçesi Niyazi Alçay, Aksaray’ın Gülağaç ilçesi Doğan Başbuğ, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi Sadullah Er, Aksaray’ın Ortaköy ilçesi Ahmet Koyuncu, Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesi Doğan Mutlu, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesi Fiyay Şanlı, Çankırı’nın Atkaracalar ilçesi Ali Rıza Küçükkutlu,

        • 6

          Çankırı’nın Bayramören ilçesi Halil Muratoğlu, Çankırı’nın Çerkeş ilçesi Nurullah Öztürk, Çankırı’nın Eldivan ilçesi Alpaslan Aşlar, Çankırı’nın Kızılırmak ilçesi Erol Şentürk, Çankırı’nın Kurşunlu ilçesi Şerafettin Uslu, Çankırı’nın Korgun ilçesi Hasan Hüseyin Kozan, Çankırı’nın Orta ilçesi Ömer Bezci, Çankırı’nın Şabanözü ilçesi Ahmet Gümüş, Çankırı’nın Yapraklı ilçesi Ömer Güngör, Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde Yusuf Tektaş, Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Mehmet Karaman, Erzincan’ın Kemah ilçesinde Cevdet Bayram, Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde Oktay Efe, Erzincan’ın Üzümlü ilçesi Lütfü Yakut, Erzincan’ın Ilıç ilçesi Mehmet Elçi, Erzincan’ın Tercan ilçesi Mehmet Yılmaz,

        • 7

          Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Birol Toğlu, Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Mutlu Özel, Gümüşhane’nin Köse ilçesi Turgay Kesler, Gümüşhane’nin Torul ilçesi Evren Evrim Özdemdir, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Enver Şen, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi Bozkurt Ekeş, Kastamonu’nun Çatal Zeytin ilçesi Ahmet Demir, Kastamonu’nun Devrekani ilçesi Kenan Öz,

        • 8

          Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesi Şerafettin Ortaç, Kastamonu’nun Hanönü ilçesi Metin Yamalı, Kastamonu’nun İhsangazi ilçesi Hayati Sağlık, Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Engin Uzuner, Kastamonu’nun Seydiler ilçesi Mehmet Erdoğan, Kastamonu’nun Şenpazar ilçesi Suat Saygın, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Yıldıran Yüksel, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Volkan Kavaklıgil”.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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