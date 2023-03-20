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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta, TRT Spor'daki Stadyum programında gündeme dair soruları yanıtladı.

''HİÇ KİMSEYE BASKI YAPMADIM''

"Hiçbir şekilde, hiç kimseye ben baskı yapmadım. Yapımda yok bu zaten. İletişimden yanayım, neden böyle bir konu ortaya çıktı bilmiyorum. Zor bir zaman ama başarılı olmak için bütün ekibimle beraber çok çalışıyoruz. Biz adaleti, şeffaflığı getirmek istiyoruz. Bu şekilde yönetmek istiyoruz. Kafalarda soru işareti bırakmak istemiyoruz."

''ASLA BİR MANİPÜLASYONUM SÖZ KONUSU OLAMAZ''

"Donk'un pozisyonu kesinlikle sarı kart, kırmızı kart meselesi değildi. Bunun ötesinde bir şeydi. Sorun şuydu, televizyonda pozisyonu seyrettiğimde kırmızı kart olarak olması gerektiği söylendi. Ben tabii ki, hakemlerimden böyle bir şeyin olmadığını, ayağa temas olmadığını öğrendim. Gösterilen görüntü, uzak bir kameradan. Tamamen basıp basmadığı anlaşılmıyor ama anlatılan şey sanki basılmış gibi yorumlanıyordu. Böyle bir şeyin farklı bir görüntüsünü fark ettiğimde gerçeğin bilinmesini istedim. Bunun dışında asla ve asla bir manipülasyonum söz konusu olamaz."

''MAÇ İZLEME EKİBİMİZ VAR''

"Bu bir takıma yönelik bir şey olamaz. Bütün hakemlerimizi takip ediyoruz. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig... Maç izleme ekibimiz var. Önemli pozisyonların hepsini kesip gönderiyor. Bunların hepsi analiz ediliyor. Zaten beIN Sporst'tan gelen görüntüler bunlar. Görüntüler oradan geliyor bize. Ben her hafta ofisimde detaylarıyla inceleyip, gözlemcilerden gelen raporları değerlendirerek o şekilde yeni haftaya başlıyoruz. Bu şekilde de özellikle bir sorun varsa, dinlenilmesi gereken bir şey varsa VAR Merkezi'ne gidiyorum. Bu benim yetkimde zaten. Dinlemem gereken pozisyonları dinliyorum ve not alıyorum."

''HİÇBİR TAKIMA NE YAKINIZ, NE UZAĞIZ''

"Hiçbir takıma ne yakınız, ne uzağız. Herkese eşit mesafede yaklaşıyoruz. Benim için en önemli şey, adalettir, dürüstlüktür, şeffaflıktır. Yıllarımı bu işi vermiş birisi olarak adaletli bir yönetim sergileyeceğime söz verdim. Her zaman bu yeminimin arkasındayım"

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