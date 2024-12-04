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        Haberler Gündem Güvenlik MGK yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri

        MGK'da ana gündem Suriye

        Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündem maddesi Suriye'deki gelişmeler, rejim karşıtı grupların ilerleyişi, bölgedeki son gelişmeler ve Ankara'nın atacağı adımlar olacak. MGK'nın bir diğer gündemi de terörle mücadele operasyonları olacak. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar değerlendirilecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:08
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        MGK'da ana gündem Suriye
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        Suriye’deki gelişmelerin, Türkiye’nin güvenliği üzerindeki olası etkileri, MGK'nın gündemindeki önemli başlıklar arasında yer alıyor.

        Toplantıda, Türkiye’ye göç dalgası yaşanması durumunda atılacak adımlar ve PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki hareketliliğine karşı alınacak önlemler ele alınacak.

        FİDAN, KURULU BİLGİLENDİRECEK

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelere ilişkin kurulu bilgilendirecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da son duruma ilişkin sunum yapacak.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE ATILACAK ADIMLAR MASADA

        Toplantıda terörle mücadele operasyonları ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefinde devlet nezdinde atılabilecek adımlar da kurulun masasında yer alacak. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar değerlendirilecek. İsrail’in bölgedeki saldırgan tutumunun yarattığı gerginliğe karşı önlemler de kurul gündeminde olacak.

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