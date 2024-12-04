Suriye’deki gelişmelerin, Türkiye’nin güvenliği üzerindeki olası etkileri, MGK'nın gündemindeki önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Toplantıda, Türkiye’ye göç dalgası yaşanması durumunda atılacak adımlar ve PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki hareketliliğine karşı alınacak önlemler ele alınacak.

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FİDAN, KURULU BİLGİLENDİRECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelere ilişkin kurulu bilgilendirecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da son duruma ilişkin sunum yapacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE ATILACAK ADIMLAR MASADA Toplantıda terörle mücadele operasyonları ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefinde devlet nezdinde atılabilecek adımlar da kurulun masasında yer alacak. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar değerlendirilecek. İsrail’in bölgedeki saldırgan tutumunun yarattığı gerginliğe karşı önlemler de kurul gündeminde olacak.