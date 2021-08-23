Dolunay altında MFÖ konseri

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İstanbul'un ilk açık hava kültür ve sanat merkezi olan etkinlik alanı YBY Kemerburgaz'da, MFÖ konser verdi. MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Dinleyicisiyle Kemerburgaz kent ormanındaki etkinlik alanında buluşan müzik grubu yaklaşık iki saat sahnede kaldı. MFÖ, sevilen şarkıları ile unutulmaz bir dolunay gecesi yaşayan İstanbullular grubun eşsiz sahne performansı ile eğlendi. 53 yıldır müzik yapan Mazhar, Fuat ve Özkan İstanbul’da böyle bir konser alanının bulunmasından çok mutlu olduklarını belirtti.

MFÖ şarkılarını hemen hemen tamamını birlerce hayranı ile birlikte söyledi. Müzik severler o gece sahnede MFÖ, gökyüzünde yıldızlar ve dolunay yeşillikler içinde uzum zaman unutamayacakları bir gece yaşadılar.