Ünlü oyuncu gelemeyince...

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Erzurum Polis Akademisi’nde bugün bir heyecan yaşandı. Üniversite mezunu 395 kişi, 6 aylık eğitimden sonra bugün polis olmayı hak kazandılar.

Polis Akademi Okulu müdürü emniyet müdürü Mesut Gezer, bugün yapılan mezuniyet törenine Türk sinemasının ünlü ismi Cüneyt Arkın’ı davet etti. Sağlık sorunlarından dolayı Erzurum’a gelemeyeceğini bildiren Arkın, mezun olan tüm öğrencilere selam gönderdi.

‘CÜNEYT ARKIN ÇOK YAŞA’

Bugün yapılan mezuniyet töreninde konuşan emniyet müdürü Gezer, çektiği filmlerde bir çok kez komiser rolünü oynayan Arkın’ın Türk polisini sevdirdiğini ifade etti. Gezer, Arkın’ın filmlerini izleyen bir çok kişinin polis olmaya karar verdiğini anlattı. Mezun olan öğrencilere selam gönderen ünlü isme ,polis teşkilatının 174 yıllık kuruluşunda ilk kez karşılaşılan bir sevgiyle karşılık verildi. Mezun olan 395 kişi toplu olarak ‘ Cüneyt Arkın çok yaşa’ diye 3 kez bağırarak, alkışlarla saygılarını gösterdiler.