07 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde bir otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan köpeği ezdi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüde kazada yaralandıktan sonra bir süre çırpınan köpeğin öldüğü belirtildi.
İHA'nın haberine göre, kamera görüntülerini inceleyen ekipler araç plakasından sürücünün Osman Y. isimli şahıs olduğunu belirledi. Şikayet üzerine Osman Y. Görükle Polis Merkezi'ne giderek ifade verdi.
SAHİBİ HAYVANSEVERLERE SESLENDİ
Köpeğin sahibi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, "Büyükorhan’da köpeğimiz göz göre göre kasıtlı olarak araç ile eziliyor ve köpeğimiz orada can veriyor. Yorum sizlerin... Buradan hayvan haklarına sesleniyorum. Paylaşalım lütfen" dedi.
Köpeği fark etmediğini ifade eden Osman Y. ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Köpeği ben fark etmedim. Orada bir insan fark ettim. Ona bakarken köpeği ezmişim. Benim haberim yok. Bugün saat iki civarı bir polis aradı. O zaman haberim oldu. Sosyal medyada bana olur olmaz laflar ediliyor. Köpeğin sahibini ve eşini arayıp, özür diledim" dedi.
3 tane çocuğu olduğunu, sosyal medyada linç kampanyası yapıldığına vurgu yapan Osman Y. "Yan taraftaki adamı ezseydim çok mu iyi olacaktı. Ben adama çarpmamışım, köpeği fark etmemişim. Karşı taraf şikayetçi oldu, Gidip karakolda ifade verdim" dedi.
Olayı sosyal medyada yayanların görüntüleri silerek özür dilemesini isteyen Osman Y., "Beni herkes tanır, bilerek can yakmam bir köpekten ne isteyeyim" diyerek tekrar köpeğin sahibinden özür diledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!