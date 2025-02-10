Mevsimler ve oksijen dengesi: Kışın ağaçlar yaprak döktüğünde havadaki oksijen miktarı etkileniyor mu?

SONUÇ: KIŞIN OKSİJEN AZALIYOR MU?

Ağaçların yapraklarını dökmesi ve fotosentezin azalması, atmosferdeki oksijen seviyelerinde çok küçük bir değişikliğe yol açsa da, bu değişiklik insanlar tarafından hissedilmeyecek kadar küçüktür. Okyanuslardaki fitoplanktonların oksijen üretimi ve diğer doğal süreçler, atmosferdeki oksijen seviyesinin dengede kalmasına yardımcı olmaktadır. Ancak insan faaliyetleri nedeniyle uzun vadede oksijen seviyelerinin azalması daha büyük bir endişe kaynağıdır.