Kışın da bu tüyler soğukların artmasıyla iyice uzuyor ve kalınlaşıyor. Post yapısı daha kalın bir duruma geliyor. Ama şu an iklimin kayması ve havaların sıcak gitmesinden dolayı Kangal köpekleri, hala yazlık postlarında duruyor. Bundan dolayı postlarına daha tam ulaşamadılar. Normalde kasım ayında, ocak gelmeden kışlık postlarına ulaşmaları lazım. Ama şu an daha kar da yağmadığı için, hava da sıcak olduğu için hala yazlık postlarındalar.