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        Haberler Yaşam Mevsimler kaydı, kangallar kışlıklarına bürünemedi

        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi

        Sivas'ın marka değeri Kangal köpekleri, istenilen kar yağışı ve soğuk hava gerçekleşmeyince kışlık postlarına bürünemedi. Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, "Mevsim kayması, tüylerin kalınlaşmasını engelledi. Kangallar, bu durumdan etkileniyor. Kış mevsiminde olunmasına rağmen hala tüyleri kalınlaşmadı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:16 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:16
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          Sivas'ta ocak ayının ortasına gelinmesine rağmen kent genelinde henüz kar yağışı istenilen seviyede görülmedi. Bu durum özellikle Sivas'ta yetiştirilen Kangal köpeklerinin kışlık tüylerine geçişlerini de etkiledi.

        • 2

          Eksi 40 dereceye kadar soğuk havalara karşı dayanıklı yapıları ile bilinen Kangal köpeklerinin kasım ayında tamamlanması beklenen kışlık tüy değişimi gerçekleşmedi.

           

        • 3

          "15 GÜN ZORLANACAKLAR"

          Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, Kangal köpeklerinin bulundukları ortama ve iklime uyum sağlayabildiğini belirterek, "Yazın yazlık tüylerine ulaşıyorlar ve onlar daha kısa tüy yapısına sahip.

        • 4

          Kışın da bu tüyler soğukların artmasıyla iyice uzuyor ve kalınlaşıyor. Post yapısı daha kalın bir duruma geliyor. Ama şu an iklimin kayması ve havaların sıcak gitmesinden dolayı Kangal köpekleri, hala yazlık postlarında duruyor. Bundan dolayı postlarına daha tam ulaşamadılar. Normalde kasım ayında, ocak gelmeden kışlık postlarına ulaşmaları lazım. Ama şu an daha kar da yağmadığı için, hava da sıcak olduğu için hala yazlık postlarındalar.

        • 5

          Havaların soğuması ile tüy yapılarını daha uzatarak, kışlık postlarına ulaşacaklarına inanıyorum. Mevsim kayması, tüylerin kalınlaşmasını engelledi. Kangallar, bu durumdan etkileniyor. Kış mevsiminde olunmasına rağmen hala tüyleri kalınlaşmadı. Ani bir hava soğuması sonucu Kangal köpekleri, 15 gün zorlanacaklar" dedi.

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