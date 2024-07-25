Mevsim meyveleriyle bağışıklığınızı güçlendirin! İşte temmuz ayı meyveleri ve sebzeleri

DOMATES

Mis gibi kokulu domatesler temmuz ayında sofralarımıza teşrif ediyor ve yaz sonuna kadar da çıkmaya devam ediyor... Domates hasatı sonbahara kadar devam eder. Sonbaharda konserve yapılan, kurutulan ya da sosu çıkarılan domatesler kış boyunca da soframızda kalmaya devam eder.