Survivor All Star 2025 heyecanı sürerken, kadroda yer alan Mevlüt Koçak fragmanda dikkat çeken isimlerden biri oldu. Yarışmaya ilk kez katılan Koçak'ın, parkurlarda nasıl performans sergileyeceği şimdiden merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın paylaştığı tanıtım fragmanıyla hem yarışmanın tarihi belli oldu hem de isimler netleşti. Peki, Mevlüt Koçak kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor 2025’in dikkat çeken yarışmacılarından Mevlüt Koçak hakkında tüm detaylar...

REKLAM advertisement1 MEVLÜT KOÇAK KİMDİR? Mevlüt Koçak, Survivor 2025 Gönüllüler takımı ile TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Mevlüt Koçak, kendisi hakkında çok fazla bilgi paylaşmamış olsa da, sosyal medyada aktif olarak yer almaktadır. Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşimde olan Mevlüt Koçak, fitness ve sporla ilgili paylaşımlarıyla dikkat çekmektedir.

SURVİVOR 2025 KADROSU BELLİ OLDU! Ünlüler Takımı: Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda yer alacak. Gönüllüler Takımı: Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgoz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan, Kübra Avcı yer alacak.

SURVİVOR 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Survivor yeni sezonu 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak. Mevlüt Koçak Survivor All Star 2025 kadrosunda Gönüllüler Takımı üyesi olarak karşımıza çıkıyor.