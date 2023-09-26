Mevlid Kandili duaları nelerdir? Kandil günü hangi dualar okunur?
Hicri takvime göre Rebiüevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek. Bu önemli gece öncesinde Mevlid Kandili duaları ve sureleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Mevlid Kandili, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak bilinmektedir. İşte Mevlid Kandili'nde okunacak dua ve sureler...
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Mevlid kelime anlamı olarak doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamını taşımaktadır. Bu önemli geceyi ibadet ederek geçirmek isteyenler Mevlid Kandili dua ve surelerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, "Mevlid Kandili duaları nelerdir? Kandil günü hangi dualar okunur?" Mevlid Kandili gecesinde okunacak dua ve sureleri haberimizde bir araya getirdik. İşte Mevlid Kandili duaları...
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MEVLİD KANDİLİ OKUNACAK DUALAR
Elhamdülillahi Rabbil Alemin…
Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allahım!
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Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi!
Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü'minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!
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Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi!
Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi!
İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi!
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HZ. MUHAMMED'İN MEVLİD KANDİLİ DUALARI NELERDİR?
Peygamber efendimiz (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını okurdu.
Hazreti Muhammed (s.a.v) şöyle dua ederdi;
"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."
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TÜRKÇE ANLAMI
"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"
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