MEVLİD KANDİLİ DUALARI

Allah’ım, her şeyin sahibi ve yaratanı sensin. Bizleri bu güzel günde bir araya getirdiğin için sana hamd ediyoruz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)'in doğumunu kutladığımız bu mübarek günde, bize lütfettiğin bu büyük nimet için sana şükrediyoruz.

Ya Rabbi! Bizlere, Peygamber Efendimiz'in örnek yaşantısını takip etme gücü ve iradesi ver. Bize, O'nun sevgisiyle dolu kalpler nasip eyle. Bizleri affet, rahmetinle kuşat. Günahlarımızı affet, kalplerimizi nurlandır, dualarımızı kabul eyle.