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        Haberler Ekonomi Para Mevduat faizi 52 ay sonra enflasyonun üzerinde getiri sağladı - Para Haberleri

        Mevduat faizi 52 ay sonra enflasyonun üzerinde getiri sağladı

        Mevduat faizi (brüt), martta, yıllık bazda yüzde 39,18 ile 52 ay sonra enflasyonun üzerinde getiri sağlarken, bu dönemde TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına kazandıran tek finansal yatırım aracı oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:22 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:11
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, söz konusu dönemde, yatırım araçlarının reel getiri oranları incelendiğinde devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 5,05, dolar yüzde 16,14, euro yüzde 16,65 ve BIST 100 endeksi yüzde 18,35 oranında yatırımcısının kayba uğramasına yol açarken, mevduat faizi ise yüzde 0,78 ile yatırımcısına kazandırdı.

        Mevduat faizi yıllık bazda yüzde 39,18 getiri sağladı ve böylece Ekim 2020'den sonra yeniden yatırımcısına enflasyonun üzerinde reel getiri sağlamış oldu.

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