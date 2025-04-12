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        Haberler Gündem İstanbul Metrobüsler çarpıştı: 21 yaralı | Son dakika haberleri

        Avcılar durağında metrobüsler çarpıştı: 2'si çocuk 21 yaralı

        İstanbul Avcılar'da, durakta bekleyen bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 21 kişi yaralandı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, ihbarın ardından olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerinin yaralılara gerekli ilk müdahaleleri yaptığını, ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildiklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 15:07 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:10
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        Metrobüsler çarpıştı: 21 yaralı
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        İstanbul'un Avcılar ilçesinde durakta bekleyen metrobüse başka bir metrobüsün çarptığı kazada 21 kişi yaralandı.

        Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında bekleyen başka bir metrobüse çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralıların bazılarına sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi, bazı yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle seferlerin aksadığı hatta uzun metrobüs kuyrukları ve yolcu yoğunluğu oluştu.

        Kazaya karışan metrobüslerin kaldırılmasının ardından seferler normale dönerken duraklardaki araç yoğunluğu ise sürüyor.

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        Öte yandan belediye ekiplerince kazanın meydana geldiği durağın zemininde kumlama çalışması yapıldı.

        Olaya ilişkin 2 metrobüsün sürücüleri ifadeleri alınmak için polis merkezine götürüldü.

        "YARALILARIN GENEL SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

        İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 2'si çocuk olmak üzere 21 kişinin yaralandığını belirtti.

        İhbarın ardından olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerinin yaralılara gerekli ilk müdahaleleri yaptığını, ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildiklerini aktaran Güner, "Yaralıların genel sağlık durumları iyi olup, hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir" ifadesini kullandı.

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        #istanbul haberleri
        #metrobüs kaza
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