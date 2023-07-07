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        Metrobüs yollarında asfalt eridi; ikinci çalışma başladı

        İstanbul'da metrobüs yollarında bozulmalar meydana geldi. Erimelerin de oluştuğu yollarda çukurlaşmalar da ortaya çıkınca çalışma başlatılacağı öğrenildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 14:35
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          İstanbul'da metrobüs yollarında bozulmalar meydana geldi. Mevcut yolda özellikle, Okmeydanı-Perpa kısmında yıpranan asfaltın çukurlaşmalar oluşturduğu, metrobüslerin yıpranmış yollardan geçişleri sırasında sallandığı görüldü.

           

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          DHA'nın haberine göre İBB'den metrobüs yollarında 'Beyaz Yol' uygulamasıyla ikinci çalışmanın başladığını açıklarken "Beton dökümünün olduğu istasyon, çalışma güzergahında 36 saat kapalı kalacak.

          Metrobüs bu istasyonu tek yönde pas geçecek. Yolcular bir sonraki istasyondan ters istikamete ücretsiz şekilde geri dönüş yapabilecek. Bu durum metrobüs içinden anonslarla, istasyonlarda duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları olacak" denildi.

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          İstanbul ulaşımında kilit rol oynayan metrobüs yollarında bozulmalar meydana geldi. Özellikle Okmeydanı-Perpa bölgesinde, asfaltın bir kısmının eridiği, bazı noktalarda çukurlaşmalar oluştuğu görüldü. Metrobüsü kullananlar da yollardaki bozulmalardan şikayetçi olduklarını belirtti.

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          "SÜREKLİ KASİS VARMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ"

          Yolculardan Seher Özyurt, "Yolda giderken sürekli hareketlilik, bir iniş çıkış, sürekli kasis varmış gibi hissediyoruz. Çalışmalar olduğu zaman yolcu açısından yoğunluk oluyor kalabalık aynı şekilde devam ediyor. Trafiksiz olması açısından çocuklarımızla olduğumuz zaman metrobüsü tercih ediyoruz, yoğunluk azaltılırsa, yollara bakım yapılırsa çok iyi olur" dedi. Yolculardan Serhat Çelik ise  "Metrobüsü aralıklı olarak kullanıyorum genelde işe giderken minibüs kullanıyorum. Belli noktalarda yolculuk esnasında zıplıyor otobüs. Yolun bakımından çok da memnun değiliz, bakımların yapılması lazım" diye konuştu.

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          'BEYAZ YOL' İLE KAPLANACAK

          İBB ise 'Beyaz Yol' uygulamasında Cevizlibağ-Yenibosna arası tamamlandığını hattın Zincirlikuyu-Şehit Mustafa Cambaz ve Beylikdüzü Son Durak-İBB Sosyal Tesisleri güzergahında yenileme çalışmalarına başladığı belirtti. Çift yönlü toplam 42 kilometrelik yol sökülerek 'Beyaz Yol' ile kaplanacağı kaydedildi. Avrupa yakasındaki toplam 58 kilometrelik metrobüs yolunun beton malzemeyle kalıcı olarak yenileceği vurgulandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'den yapılan açıklamada,  proje ile metrobüs hattında 21 yıl boyunca bozulma ve deformasyon olmayacağı kaydedilirken "her yıl 2 defa yapılan bakım çalışmasına gerek duyulmayacak. Bakım maliyetleri ortadan kalkacak" denildi.

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          "BETON DÖKÜMÜNÜN OLDUĞU İSTASYON 36 SAAT KAPALI KALACAK"

          Açıklamada, "İBB birimleri iki ekip olarak çalışmalarını yürütecek. Bir ekip çift yönlü uzunluğu 18,5 kilometre olan Zincirlikuyu- Şehit Mustafa Cambaz arasındaki 12 durakta çalışma yapacak. İkinci ekip de 23,7 kilometrelik Beylikdüzü Son Durak ile İBB Sosyal Tesisleri arasındaki 14 duraklı güzergahı yenileyecek. Toplamda 26 durak arasındaki 42 kilometrelik alan 'Beyaz Yol' ile kaplanacak. Vardiyalı şekilde aralıksız şekilde ilerleyecek çalışmalar 120 günde tamamlanacak.  Beton dökümünün olduğu istasyon, çalışma güzergahında 36 saat kapalı kalacak. Metrobüs bu istasyonu tek yönde pas geçecek. Yolcular bir sonraki istasyondan ters istikamete ücretsiz şekilde geri dönüş yapabilecek. Bu durum metrobüs içinden anonslarla, istasyonlarda duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları olacak" bilgileri yer aldı.

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