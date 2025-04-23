Metro İstanbul'dan deprem açıklaması
Metro İstanbul, peş peşe meydana gelen depremlerin ardından metro, tramvay ve füniküler hatlarında ilk tespitte hasar görülmediğini ve asansörlerin tedbir amacıyla kapatıldığını bildirdi
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "İstanbul’da yaşanan depremler sonrasında güvenlik protokollerine uygun olarak hatlarımızda gerekli kontroller yapılmıştır. Metro İstanbul işletmesi altında olan metro, tramvay ve füniküler hatlarında ilk tespitte hasar görülmemektedir. Viyadük, köprü gibi noktalarda teknik ekiplerimiz tarafından kontroller yapılmış olup herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Teleferiklerimiz ve istasyonlarımızdaki asansörler tedbir amaçlı, geçici bir süre yolcu kullanımına kapatılmıştır. Kapatılan ekipmanlar kontrollerin ardından kademeli olarak devreye alınmaktadır." denildi.
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