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        Haberler Gündem Metro İstanbul'dan deprem açıklaması

        Metro İstanbul'dan deprem açıklaması

        Metro İstanbul, peş peşe meydana gelen depremlerin ardından metro, tramvay ve füniküler hatlarında ilk tespitte hasar görülmediğini ve asansörlerin tedbir amacıyla kapatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 18:21 Güncelleme: 23.04.2025 - 18:21
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        Metro İstanbul'dan deprem açıklaması
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        Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "İstanbul’da yaşanan depremler sonrasında güvenlik protokollerine uygun olarak hatlarımızda gerekli kontroller yapılmıştır. Metro İstanbul işletmesi altında olan metro, tramvay ve füniküler hatlarında ilk tespitte hasar görülmemektedir. Viyadük, köprü gibi noktalarda teknik ekiplerimiz tarafından kontroller yapılmış olup herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Teleferiklerimiz ve istasyonlarımızdaki asansörler tedbir amaçlı, geçici bir süre yolcu kullanımına kapatılmıştır. Kapatılan ekipmanlar kontrollerin ardından kademeli olarak devreye alınmaktadır." denildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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