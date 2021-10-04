Metro İstanbul'dan arıza duyurusu

Alınan bilgiye göre, Mescid-i Selam yönünden Edirnekapı yönüne ilerleyen tren, Demirkapı Metro İstasyonu’nda arızalandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye teknik ekip yönlendirilirken arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Metro İstanbul, Twitter hesabından, "Seferlerimiz Bosna Çukurçeşme istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır.." duyurusu yapıldı.