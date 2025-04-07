Metin Yıldız'dan Ekrem İmamoğlu sessizliğine yanıt: Çok yoğunum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından birçok ünlü sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaşmıştı. Bu süreçte sessiz kalmayı tercih edenlerden biri de oyuncu Metin Yıldız oldu.

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Yıldız, kendisine neden sessiz kaldığına dair gelen mesajlara Ekrem İmamoğlu ile olduğu bir fotoğrafı paylaşıp cevap verdi.

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Metin Yıldız, şunları söyledi; "Merhaba arkadaşlar, gerek sosyal medya hesaplarımdan gerekse kişisel olarak bu günlerde yoğun bir talep alıyorum. 'Vay efendim neden sessiz kalıyormuşum!', 'Vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum!', 'Vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum!', 'Vay efendim vay vay ki vay!' Neden mi? Söyleyeyim"

"BEŞ SENEDİR YOĞUN, ASLA ULAŞAMIYORUZ KENDİLERİNE"

Metin Yıldız, sözlerine şöyle devam etti; "Fotoğrafta elinde mikrofon olan arkadaşı hiçbiriniz tanımıyordunuz... Beylikdüzü Belediyesi Başkan adayıydı, yıl 2014... Yanında ben vardım. Kazandı. Aramadım, bir talepte bulunmadım. 2019’da Fatsa’daydım. Pandemi vardı. 'Her şey çok güzel olacak,' dedi, inandım. Anamı - babamı bıraktım, 2 bin km yol yaptım, oy verdim. Kazandı"

Metin Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı; "İki sene sonra bir sinema filmi için, sanat için aradım. Açmadı. Mesaj attım, dönmedi. Kalemini aradım, yazmadı. Cevap geldi: 'Beyefendi yoğun' dendi Tekrar aradım: 'Çok yoğun' karşılığı verildi. Mail attım: 'Maalesef çok çok çok yoğun kendileri' denildi. 5 senedir yoğun, asla ulaşamıyoruz kendilerine. Bakıyorum, o gün yanında olmayanlar etrafında; hepsi beraber, yoğun bir takım sanatsal faaliyetler... Şimdi buraya yazıyorum, 'Neden bir şey paylaşmıyorsun?' diyenlere... Soran olursa da söyleyin: Çok yoğunum"