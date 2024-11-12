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        Haberler Spor Futbol Metin Ülgen: Rakibimiz dünya devi - Futbol Haberleri

        Metin Ülgen: Rakibimiz dünya devi

        Galatasaray Petrol Ofisi'nin teknik direktörü Metin Ülgen, Alman ekibi Wolfsburg'u konuk edecekleri maça ilişkin, "Rakibimiz dünya devi" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 19:49 Güncelleme: 12.11.2024 - 19:49
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        "Rakibimiz dünya devi"
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        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında yarın Almanya'nın Wolfsburg ekibini konuk edecek Galatasaray Petrol Ofisi'nin teknik direktörü Metin Ülgen, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

        "RAKİBİMİZ DÜNYA DEVİ"

        Karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ülgen, Wolfsburg müsabakasının da diğer maçlardan farklı olmayacağını kaydederek, "Rakibimiz dünya devi. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Türk futboluyla Avrupa futbolu arasındaki farka sahip bir ekip. Var gücümüzle mücadele edeceğiz. Hazırlıklarımızı yaptık. Avrupa futbolu çok sert. Biz buna alışık değiliz. Antrenmanlarda istesek de oyuncularımızın alışkanlıkları var. Bu yaştan sonra yapacak durumda değiller. Rakibimiz hem önde baskı yapıyor, arkada önlem alıyor. Çok güçlü oyuncuları var. Fiziki anlamda sizden farklılar ve tempolular. Hafta içi ve sonu oynamaya alışıklar. Biz de Galatasarayız. Yapacağımızın en iyisini sahaya çıkıp yapmak istiyoruz." diye konuştu.

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        "BU SENE YAPACAĞIMIZI YAPTIK"

        Zorlu bir periyottan geçtiklerini aktaran Ülgen, "Zor maçlardan geçiyoruz ve sık maç oynuyoruz. Zor olacağını biliyorduk. Şampiyonlar Ligi maçlarında yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu sene yapacağımızı yapmış olduk. Fazlasını beklemek hayal olur. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalarak büyük bir başarıya imza attık. Bu süreç, ligi de olumsuz etkiledi." ifadelerini kullandı.

        Oyuncularının yorgun olduğunu söyleyen Ülgen, "Lyon dönüşü derbiye çıktık. Derbiye çok yorgun çıktık. Bir ay içinde birçok final maçı oynadık. Kolay bir iş değil. Eğer birbirimize sarılmazsak dağılırız. Herkesin yanımızda olması gerektiğine inanıyorum. Ligde oynayan kadroyu dinlendirmek zorundayız. Oyuncularımız çok yorgun. Antrenman yapmadan maça çıkmak zorunda kalıyorlar. Sonuç odaklı bakarsak gelecekteki maçları kaybederiz." şeklinde görüş belirtti.

        EMİNE ECEM ESEN: ANTRENMANLARDA GEREKLİ ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRDİK

        Sarı-kırmızılı futbolcu Emine Ecem Esen ise şunları kaydetti:

        "Rakibimizin dünya futbolundaki konumunu iyi biliyoruz. Antrenmanlarda gerekli çalışmaları gerçekleştirdik. Takımın havası gayet iyi. Ne istediğimizi, neleri sahaya koymamız gerektiğini biliyoruz. Zorlu bir periyottayız. Üç günde bir maç oynuyoruz. Yüksek tempolu maçlar oynuyoruz. Bizim için kolay değil. Türkiye'de kadın futbolunda bir ilki gerçekleştirdik. Son 16'ya kalan ilk ve tek kadın futbol takımıyız. Bu süreç çok zor geçiyor. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bu düzeyde ilk maçımız değil. Bundan önce hem milli takımda hem Şampiyonlar Ligi maçlarında buna benzer tecrübeler edindik."

        HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

        Galatasaray Petrol Ofisi, Wolfsburg karşılaşması öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

        Sarı-kırmızılı takım, antrenmanın basına açık bölümünde ısınma ve pas çalışmaları yaptı.

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