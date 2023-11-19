Metin Uca'nın cenazesinde gergin anlar! İmamın cenaze namazını böldü!

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Yeniden namaza durulacağı sırada ise avludaki bir vatandaş, “Hocam, Metin Bey camiye cenazesinin getirilmesini istemedi. Allah ve Resulüne savaş açan bir adamın cenaze namazı kılınmaz. Sizi defalarca kez uyardık” dedi.