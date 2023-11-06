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        Haberler Magazin Metin Uca acil ameliyata alındı - Magazin haberleri

        Metin Uca ameliyat oldu

        Geçtiğimiz hafta trafikteyken bilinci kaybolduğu için kaza geçiren Metin Uca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Uca'nın menajeri, dün akşam acil ameliyata alınan sunucunun operasyonunun iyi geçtiğini ve kritik 24 saatin beklendiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 11:16 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:16
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          Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz cuma günü Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde otomobil kullanırken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası yapmıştı.

        • 2

          Kaza geçirdiği sırada Uca'nın yanında da olan menajeri Kübra Kalem Baykara, Uca'nın dün akşam acil ameliyata alındığını ve başarılı geçtiğini belirtti. Baykara, kritik 24 saati atlatmayı beklediklerini bildirdi.

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          Dostlarımıza ve sevenlerimize son durum açıklaması:

          3 Kasım saat 15.15'te geçirdiğimiz trafik kazasına sebebiyet veren şah damar tıkanıklığı ve pıhtı nedeniyle dün aksam canım Metin Uca'yı acil operasyona aldılar. 2 saat süren zorlu ve riskli operasyon başarılı geçti. Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını tüm kalbimizle diliyoruz. Canım Metinimiz seni çok seviyoruz.

          Benim dışımda verilen bilgilere itimat etmeyiniz. Gerekli açıklamayı gelişmeler oldukça bu hesaptan yapacağım.

          Kübra Kalem Baykara
          Metin Uca'nin menajeri

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