Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        69
        Fenerbahçe
        FB
        67
        Trabzonspor
        TS
        43
        Beşiktaş
        BJK
        43
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        32
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        29
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        28
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Metin Öztürk: Ülke puanı kazandırmak bizim alışkanlığımız - Futbol Haberleri

        Metin Öztürk: Ülke puanı kazandırmak bizim alışkanlığımız

        Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın karşılaşacakları Sparta Prag ile zorlu bir maç yapacaklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 17:25 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ülke puanı kazandırmak bizim alışkanlığımız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kafilenin Çekya'nın başkenti Prag'a hareket etmesinden önce İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Önemli bir takımla karşılaşacaklarını belirten Öztürk, "Oyun tempolarıyla Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım. Geçen sene de kendi liglerinde şampiyon oldular. Kendi liglerinde de liderler. Bu sene de şampiyon olacaklar gibi. Yaş ortalamaları 25. Bizim gibi köklü bir kulüp. 130. yılını kutluyorlar. Zor bir maç olacak. Galatasaray, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da büyük başarılara imza attı. Kağıt üstünde avantajlar bizde. Okan hocamıza ve ekibimize güveniyoruz. Sonrasında Antalyaspor maçıyla da şampiyonluk yoluna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        "ÜLKE PUANI KAZANDIRMAK BİZİM ALIŞKANLIĞIMIZ"

        Metin Öztürk, şu anda tek odak noktalarının Sparta Prag maçı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

        "Adım adım gitmek istiyoruz. Yarın kazanarak yurda dönmek istiyoruz. Ülke puanı kazandırmak bizim alışkanlığımız. Son 20-25 yıldır bizim kazandırdığımız puanlarla rakiplerimiz Avrupa'da Türkiye'yi temsil etme fırsatı buldu. Bu sene de aynı şey olacak. Kazandırdığımız puanlarla rakiplerimiz Avrupa'da avantaj sağlayacak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Doktoru öldüresiye döven sanıklar için karar!
        Doktoru öldüresiye döven sanıklar için karar!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        Habertürk Anasayfa